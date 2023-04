Tras alcanzar una acuerdo con la fiscalía, Waldemar Santos Flores, conocido en redes sociales como Waldy’s Off Road, se declaró culpable este jueves de cuatro cargos por delitos de fraude y evasión contributiva.

El acuerdo con el Ministerio Público, que contó con el respaldo del Departamento de Hacienda, conllevó, a su vez, archivar los cargos presentados contra la esposa de Santos Flores, Arlene Jiménez Rodríguez y las corporaciones W-OR Inc. y Waldys Enterprise.

A través de un comunicado de prensa, el Departamento de Justicia informó que Santos Flores admitió haber sometido planillas de contribución sobre ingresos falsas y fraudulentas entre los años 2017 al 2020, infringiendo la sección 6030.16 (a) del estatuto.

“El tribunal podría sentenciar al ahora convicto a una pena de ocho años de prisión, pero primero debe considerar las recomendaciones del informe pre-sentencia que emitirá un técnico sociopenal del Programa de la Comunidad del Departamento de Corrección”, explicó la fiscal Ileana Martínez.

PUBLICIDAD

La vista para dictar sentencia contra el youtuber fue señalada para el próximo 6 de julio.

Santos Flores fue acusado, en abril de 2022, junto con su esposa, Jiménez Rodríguez. De acuerdo con una investigación entre Justicia y Hacienda, la pareja no reportó $1.8 millones en ingresos entre 2017 y 2020, mediante dos corporaciones registradas en el Departamento de Estado: W-OR Inc, dedicada a la compraventa de accesorios y piezas de autos, y Waldys Enterprise Inc., creada para administrar negocios de comida.

“Todos tenemos que cumplir con la obligación de aportar al erario. Quienes no lo hacen, violan la ley y colocan una carga económica más pesada sobre los demás contribuyentes. El Departamento de Justicia continuará trabajando junto al Departamento de Hacienda para garantizar el cumplimiento de la ley y procesar la evasión contributiva”, manifestó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández.

Mientras, el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, reclamó que la agencia tiene visibilidad de “todos los diferentes tipos de evasión”, razón por la que aseguró que continuarán identificando a aquellas personas que incumplen con su responsabilidad contributiva.

Según Justicia, Santos Flores tiene un taller en Cidra donde repara y modifica vehículos todo terreno, al tiempo en que administra, en el mismo taller, una tienda que compra y vende piezas y accesorios especializados para vehículos de motor.

En su canal de Youtube Waldy’s Off Road, donde promociona sus servicios, Santos Flores posee 167,000 suscriptores. El youtuber se presenta a sí mismo como “la Tienda de Modificaciones de Vehículos más Hardcore de Puerto Rico”.