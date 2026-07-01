Viajeros latinoamericanos elevan el consumo durante la Copa Mundial

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está teniendo un significativo efecto en la actividad económica en los países anfitriones México, Estados Unidos y Canadá, principalmente, por consumidores de Latinoamérica y el Caribe, reveló un nuevo análisis de Visa Consulting & Analytics (VCA).

Durante la primera semana del torneo, las transacciones transfronterizas realizadas con tarjetas Visa en Estados Unidos, México y Canadá aumentaron un 31% en comparación con el mismo periodo de 2025.

“Estamos viendo a aficionados de América Latina y el Caribe inyectar un dinamismo extraordinario en este torneo histórico”, dijo Javier Vázquez, líder regional de Visa Consulting & Analytics para la región.

VCA analizó datos de transacciones transfronterizas de Visa realizadas por tarjetahabientes de América Latina y el Caribe que viajaron a Canadá, México y Estados Unidos durante la semana inaugural del torneo, del 11 al 18 de junio.

Brasil, Colombia, Ecuador, Argentina y Panamá encabezaron la lista de países de la región con el mayor número de visitantes a las sedes del torneo. Asimismo, los tarjetahabientes de Brasil, Colombia y Ecuador registraron el mayor crecimiento en transacciones internacionales, con un aumento del 39% frente al año anterior.

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“Nuestro análisis muestra que están generando un impacto económico medible en los países anfitriones, con la infraestructura de Visa operando como motor de este impulso comercial, transformando la pasión por el deporte en prosperidad tangible para las economías locales, gracias a pagos digitales rápidos, confiables y seguros”, abundó Vázquez.

El análisis también mostró un incremento en el gasto de los visitantes en distintas categorías. Las transacciones en restaurantes crecieron un 38%, mientras que las relacionadas con transporte aumentaron un 49% y las efectuadas en supermercados un 16%, lo que, según Visa, refleja que la actividad de los viajeros se extendió más allá de la asistencia a los partidos.

En cuanto a los métodos de pago, las transacciones realizadas mediante la tecnología sin contacto (Tap to Pay, en inglés) aumentaron un 55% respecto al mismo periodo de 2025. Brasil, Colombia y Argentina concentraron el mayor volumen de pagos contactless entre los países analizados.

Estados Unidos fue el principal destino para los viajeros de América Latina y el Caribe durante la primera semana del torneo en términos del volumen de transacciones registradas con tarjetas Visa, seguido de Canadá y México.