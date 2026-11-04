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Wall Street marca uno de sus mejores días tras la victoria demócrata en Estados Unidos

El precio del crudo estadounidense cayó 7.3% para cerrar $88.67 el barril

4 de noviembre de 2026 - 5:00 PM

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En una foto de archivo, tomada el 3 de junio de 2026, los corredores de opciones Ilya Bosinzon, a la izquierda, y Justin Kanda trabajan en el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York. (Richard Drew)
Por Servicios combinados

Las bolsas europeas y estadounidenses registraron firmes ganancias generalizadas este miércoles, impulsadas por el triunfo del Partido Demócrata en las elecciones de medio término en Estados Unidos. Los inversores interpretan el giro político como un contrapeso al poder del presidente Donald Trump que frenará las medidas más disruptivas de la Casa Blanca y podría propiciar un acercamiento al final de los conflictos en Oriente Medio.

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El industrial Dow Jones saltó 1,500 puntos a medida que el precio del crudo Brent, el referente en Europa, caía por debajo de $95 el barril.

En Estados Unidos, el barril de crudo cayó 7.3% para ubicarse en $88.67.

Generalmente, el mercado accionario muestra buenos desempeños en los meses subsiguientes a las elecciones de medio término en Estados Unidos, independientemente de quién gane el evento.

Mientras el Dow Jones avanzaba poco más de 3% hasta 53,436 puntos y el SP 500 ganaba 1.79% situándose en 7,796 unidades.

El tecnológico Nasdaq apreciaba 1.5% hasta 25,764 puntos y el Russell 2000, que sigue el desempeño de empresas estadounidenses de baja capitalización ganaba 1.61% para situarse en 2,857 puntos.

En Europa, los mercados también celebraron el proceso democrático estadounidense.

El selectivo español, el IBEX 35, se colocó a la cabeza de los parqués del Viejo Continente con un repunte del 3%, situándose en 19.370,9 puntos, impulsado principalmente por la banca nacional.

El resto de plazas europeas mantuvieron el tono positivo, con subidas que rondaron el 2%: el DAX alemán ganó un 2.22%, mientras que el FTSE MIB italiano sumó un 2.18 %; el Euro Stoxx 50, un 197%; el CAC 40 parisino, un 1.96%, y el FTSE 100 londinense se anotó un avance del 1.79%.

“La victoria demócrata en el Congreso podría acercarnos al final de la guerra en Oriente Medio y por tanto a una relajación en la inflación y los tipos de interés”, expuso el analista de XTB, Javier Cabrera.

Las principales plazas bursátiles de Asia cerraron la sesión con un comportamiento general mixto, condicionado por el impulso de los inversores, a excepción del Nikkei japonés (-1,42%): el Shenzhen chino subió un 4.22%; la Bolsa de Shanghai, un 2.16 %; y el Kospi surcoreano escaló un 0.62%.

Los estrategas de Wall Street instaron a los inversores a no dejarse llevar por las elecciones, ya que estas podrían no importar mucho para el mercado general a largo plazo. Los precios de las acciones dependen más del rumbo de las ganancias de las empresas y de las tasas de interés que de quién controla qué en Washington.

“Las ganancias superan a las elecciones”, según Brian Jacobsen, estratega económico jefe de Annex Wealth Management.

Aún así, Wall Street puede haber obtenido el escenario político preferido, ya que los demócratas se preparan para tomar el control tanto del Senado como de la Cámara de Representantes. Wall Street prefiere generalmente un control dividido de Washington porque disminuye el riesgo de cambios significativos en la economía.

Un pronóstico pesimista del saldo electoral podría ser que “Trump no es ahora un lame duck (un mandatario saliente sin poder), sino un angry (enojado) duck” que podría reavivar las tensiones sobre los aranceles y los niveles de gasto militar de los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, dijo Carsten Brzeski, jefe global de macroeconomía en ING Bank.

En el mercado de renta fija, los bonos soberanos registraron importantes bajadas: el bono alemán se situó en el 3.26% y en el bono español, cayó 10 puntos básicos, hasta los 3.82%

El recorte más importante de la zona euro se registró en Francia, donde su bono bono registró 4.76%, tras bajar 17.6 puntos básicos, y el bono estadounidense bajó al 4.89%.

El bitcóin registró un ascenso del 3.51%, recuperando el umbral de los $80,000.

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