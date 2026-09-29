Centro Casas anuncia subasta a viva voz de más de 60 casas y apartamentos

La empresa inmobiliaria Centro Casas anunció que el viernes, 9 de octubre, retorna con una subasta presencial y a viva voz de más de 60 propiedades residenciales, entre casas y apartamentos.

La subasta se celebrará a las 10:00 a.m., en el hotel Hilton Garden Inn, en Condado, informó la empresa que preside Belkys Pino.

“Invitamos a las personas interesadas a conocer las propiedades disponibles, orientarse sobre el proceso y visitar con tiempo la propiedad que más les interese. Queremos que cada participante llegue a la subasta con la información necesaria para evaluar sus opciones y tomar una decisión informada”, expresó por escrito la veterana profesional de los bienes raíces.

Las casas y apartamentos disponibles ubican en 26 municipios. Segun Pino, las unidades a la venta incluirán, además, variedad de condiciones y configuraciones. Ello abre oportunidades a distintos tipos de postores, desde individuos en busca de un hogar propio hasta inversionistas.

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Qué hacer para participar

Como preparativo para el evento, Centro Casas ofrecerá el próximo viernes, 2 de octubre, una orientación para explicar cómo funciona el proceso, qué requisitos deben cumplir los participantes y aclarar dudas. Para registrarse, las personas interesadas deben enviar un email a hola@centrocasas.com.

Pino adelantó que, para poder participar de la subasta, es obligatorio realizar una inspección física de la propiedad de su interés antes del evento. Para esa gestión, el registro estará disponible hasta el miércoles, 7 de octubre.

El catálogo de las propiedades, con las instrucciones, está disponible en este enlace.

Según observó En pies cuadrados, el catálogo incluye apartamentos en “walk-ups” y condominios en municipios como Carolina, Toa Baja, San Juan, Ponce y Canóvanas; casas en Caguas, Arecibo, Manatí, San Juan, Naguabo y Yauco, entre otras. En la foto que se utiliza para identificar las propiedades, se aprecia que muchas están en condiciones de abandono y requieren reparaciones.

Centro Casas, que alcanza este mes 40 años en operación, también realiza ventas de propiedades y otros tipos de subastas.

Por ejemplo, periódicamente, celebran subastas de vehículos para distintas aseguradoras. A su vez, llevan a subasta mobiliario y el contenido de almacenes. Tienen experiencia tanto en subastas presenciales como virtuales e híbridas.