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En racha positiva el mercado de ultralujo en Puerto Rico
Mayo dejó transacciones de bienes raíces multimillonarias en este segmento, tanto residencial como turístico
6 de junio de 2026 - 8:00 AM
6 de junio de 2026 - 8:00 AM
Con una combinación de compraventas y financiamientos, el mercado de ultralujo tanto residencial como turístico mantuvo su racha positiva en mayo, según el análisis mensual de transacciones que realiza En pies cuadrados.
La editora de Negocios Joanisabel González explica los temas económicos más importantes a nivel local e internacional.
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