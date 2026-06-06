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Se adhiere a los criterios de The Trust Project

prima:En racha positiva el mercado de ultralujo en Puerto Rico

Mayo dejó transacciones de bienes raíces multimillonarias en este segmento, tanto residencial como turístico

6 de junio de 2026 - 8:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Oro Residences, un proyecto de hotel y condohotel en la Milla de Oro, obtuvo un financiamiento de $35 millones en mayo. (Suministrada)
Sharon Minelli Pérez
Por Sharon Minelli Pérez
Periodista de Negociossharon.perez@gfrmedia.com

Con una combinación de compraventas y financiamientos, el mercado de ultralujo tanto residencial como turístico mantuvo su racha positiva en mayo, según el análisis mensual de transacciones que realiza En pies cuadrados.

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Bienes RaícesEn pies cuadradosHipotecas
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Sharon Minelli Pérez
Sharon Minelli PérezArrow Icon
Sharon Minelli Pérez comenzó en El Nuevo Día como traductora y parte de la mesa de editores que preparaba la edición impresa. Hace 15 años, fue reclutada como periodista para endi.com....
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