Javier García Cintrón asume la dirección ejecutiva del CRIM

La Junta de Gobierno de esta entidad lo rafificó en el puesto que ocupaba de forma interina desde octubre pasado

27 de enero de 2026 - 11:15 AM

La Junta de Gobierno del CRIM ratificó de forma unánime a Javier García Cintrón (en la foto) como director ejecutivo en propiedad (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El presidente de la Junta de Gobierno del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), Jesús Colón Berligeri, dio a conocer que el cuerpo que lidera ratificó, en votación unánime, que Javier García Cintrón ocupe en propiedad el rol de director ejecutivo de la entidad.

García Cintrón asumió el puesto de forma interina en octubre de 2025, tras la renuncia del anterior director ejecutivo.

Estamos satisfechos con el nombramiento de García Cintrón, ya que conoce a cabalidad el funcionamiento del CRIM, y es una persona que le puede dar seguimiento a los proyectos que ya están encaminados y a los proyectos futuros”, sostuvo mediante comunicado el también alcalde de Orocovis.

En su hoja de servicio se destaca que García Cintrón, de 42 años, comenzó sus funciones en el CRIM en el 2010 como director auxiliar de Servicios Operacionales.

En el 2012, fungió como director de Asuntos Gerenciales en una plaza por destaque en la Autoridad de Desperdicios Sólidos.

Desde el 2021 hasta el presente, se ha desempeñado como subdirector ejecutivo de la Unidad de Operaciones en el CRIM.

Por su parte, al aceptar la encomienda, García Cintrón agradeció a los alcaldes la confianza y el respaldo para ocupar la posición y dijo que asume la responsabilidad con compromiso y total disposición para continuar fortaleciendo la gestión, en beneficio de los municipios.

En septiembre pasado, su predecesor Reinaldo Paniagua Látimer informó que renunciaba a la dirección ejecutiva del CRIM para “atender asuntos familiares y considerar ofertas en la empresa privada”. Había ocupado el puesto desde el 2018.

Sin embargo, el vicepresidente del ente rector, el alcalde de Naranjito, Orlando Ortiz, reveló entonces que “se le retiró la confianza, y yo respeto la decisión del presidente”, en referencia a Colón Berlingeri.

La Junta de Gobierno del CRIM se compone de los alcaldes de Orocovis, Naranjito, Coamo (Juan Carlos García Padilla), Ponce (Marlese Sifre), Manatí (José Sánchez), San Lorenzo (Jaime Alverio Ramos), Loíza (Julia Nazario), Bayamón (Ramón Luis Rivera Cruz) y Río Grande (Ángel “Bori” González).

