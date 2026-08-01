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Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Palacios del Este ofrece casas nuevas desde $270,000 en Humacao

VRM, desarrolladora de Riviera y Ciudad Jardín Gurabo, apuesta a ofrecer vivienda moderna y con control de acceso a la clase media

1 de agosto de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Concepto artístico de la fachada del modelo de tres habitaciones, en una calle típica de Palacios del Este, en Humacao. (Captura)
Sharon Minelli Pérez
Por Sharon Minelli Pérez
Periodista de Negociossharon.perez@gfrmedia.com

En medio de la documentada escasez de vivienda para clase trabajadora de Puerto Rico, la desarrolladora VRM lanzó Palacios del Este, un proyecto nuevo en Humacao, con 240 casas, control de acceso y áreas recreativas, desde $269,900.

“Es para personas y familias que producen, que trabajan. Eso es lo que está faltando. Ese grupo en el medio, que tienen ingresos que no cualifican para subsidios, pero tampoco pueden comprar a los precios que se está construyendo”, expuso a En pies cuadrados Agustín Rojo, socio de la desarrolladora VRM.

Para lograrlo, indicó que “hemos hecho un diseño bien bonito, eficiente, para sacar un proyecto a la venta en $269,900. Hemos hecho todo lo posible, porque entendemos hay una necesidad”.

Ofrecer un modelo de dos habitaciones y dos baños (2-2) se destaca entre los ajustes que hicieron para mantenerse por debajo de los $300,000, en un mercado donde el precio promedio de una casa nueva está en $418,064.

“Hay un mercado que no necesita tres habitaciones. Pero el diseño permite construir una tercera habitación más adelante. Es adaptándonos al mercado, compartió Rojo. “Lo más que están buscando es precio asequible, diseño moderno, concepto abierto. Buscan terminaciones buenas, marquesina doble”.

Por ello, Rojo destacó que, con 1,462 pies cuadrados (p2) de construcción, el modelo 2-2 ofrece lo que esos compradores buscan, más la lavandería en el interior y una habitación principal con “walk-in closet” y baño privado.

Mientras, la habitación secundaria puede servir de oficina, para acoger invitados o para crecer la familia posteriormente. Otro baño completo sirve a este cuarto y a las visitas.

La de 3 habitaciones no está lejos: Está de $279,900 a $285,000. Realmente estamos tratando de sacar el proyecto lo más bajito posible”, recalcó.

El modelo 3-2 cuenta con 1,600 p2 y mantiene la misma distribución en el resto de los espacios, incluida el área social con techos de 9 pies, sala abierta a la cocina con isla y una fachada con puertas y ventanas de cristal completo, para maximizar la iluminación natural.

Los lotes rondan los 352 metros cuadrados.

Palacios del Este, en Humacao, es el nuevo proyecto de vivienda de VRM para el mercado de clase media. El complejo tendrá control de acceso.Concepto artístico de la fachada del modelo de tres habitaciones, en una calle típica de Palacios del Este, en Humacao.Vista aérea de cómo lucirá Palacios del Este, el nuevo proyecto de vivienda de clase media de la desarrolladora VRM.
1 / 8 | Fotos: Así lucirá el proyecto de vivienda nueva Palacios del Este. Palacios del Este, en Humacao, es el nuevo proyecto de vivienda de VRM para el mercado de clase media. El complejo tendrá control de acceso. - Captura

Con seguridad y áreas comunes

Rojo indicó que VRM- que por los pasados cinco años estuvo a manos llenas con el desarrollo y venta de las comunidades “resort” de Ciudad Jardín, Gurabo, y Riviera, en Bayamón- ha confirmado en sus encuestas que tener control de acceso, con guardias, “es uno de los puntos principales que los clientes están buscando”.

Y en el diseño de Palacios del Este suplen este requerimiento con un pórtico de entrada, que integra caseta de seguridad.

De inmediato, están las áreas comunes y recreativas, que incluyen área verde, cancha de pickeball, gazebo para actividades y un espacio de oficina de administración.

“Da un sentido de amplitud, pero a un precio que hoy por hoy es el precio de vivienda no subsidiada más económica en el mercado. Ojalá hubiesen más”, expresó Rojo. “Nuestra teoría es que hacer las cosas bien no necesariamente cuesta más caro”.

Sin esfuerzos mayores de promoción ni casa modelo terminada, Rojo confirmó que ya han tenido una preventa robusta, como era de esperarse para este segmento de alta demanda.

La expectativa es comenzar las entregas a finales del 2026 o principios del año que viene”, proyectó.

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Construcción en Puerto RicoBienes RaícesHumacao
ACERCA DEL AUTOR
Sharon Minelli Pérez
Sharon Minelli PérezArrow Icon
Sharon Minelli Pérez comenzó en El Nuevo Día como traductora y parte de la mesa de editores que preparaba la edición impresa. Hace 15 años, fue reclutada como periodista para endi.com....
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