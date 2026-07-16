¿Quieres comprar casa? La AFV convoca a evento de orientación

¿Te preparas para comprar casa o deseas reparar tu vivienda? El sábado, 1 de agosto, la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV) invita al público a su Feria de Servicios, donde habrá orientación sobre las distintas opciones de subvenciones y financiamientos disponibles.

En horario de 9:00 a.m. a 2:00 p.m., la feria será en el edificio del Banco de Desarrollo Económico (BDE), ubicado en la salida del expreso Martínez Nadal hacia la Avenida Central Jesús T. Piñero, en la colindancia entre San Juan y Guaynabo.

“Es nuestro interés el ofrecerle a la ciudadanía un espacio de orientación sobre todos los servicios que están disponibles para la compra de su hogar, desde la tasación hasta la adquisición y préstamos hipotecarios”, expresó mediante comunicado Ricardo Álvarez Barreto, director ejecutivo de AFV.

Por ello, el evento cubrirá el programa Pronto pa’ tu casa, que otorga hasta $60,000 para que domicilios con ingresos bajos a moderados puedan reducir el costo de obtener un techo propio.

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El pasado mes de junio, se anunció que a este programa, que se financia con fondos federales de mitigación (CDBG-MIT), todavía tenía unos $88 millones disponibles.

Además, se aumentó 2.6% el tope de ingresos que pueden tener los solicitantes para cualificar. Por ejemplo, en el caso de un individuo, el límite anual de ingresos subió de $54,050 a $55,450.

También se orientará sobre el seguro hipotecario Vivienda Joven y otras opciones de hipoteca que se ofrecen a través de la AFV.

Una opción menos conocida que se presentará en la feria es el programa federal HOME para que dueños de propiedades puedan rehabilitar sus viviendas.

Mientras, para los inquilinos, se presentará la asistencia de renta, así como los programas de orientación disponibles para quienes se estén preparando para convertirse en compradores en un futuro.

La AFV informó que la feria contará con agentes de bienes raíces, tasadores, empresas que ofrecen datos sobre propiedades comparables y agencias de asesorías de vivienda.