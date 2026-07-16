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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Quieres comprar casa? La AFV convoca a evento de orientación

La Feria de Servicios cubrirá las subvenciones y productos hipotecarios disponibles

16 de julio de 2026 - 3:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la Feria de Servicios, la AFV tendrá agentes de bienes raíces, personal para orientar sobre productos hipotecarios y programas como Pronto pa' tu casa, además de tasadores. (Shutterstock)
Sharon Minelli Pérez
Por Sharon Minelli Pérez
Periodista de Negociossharon.perez@gfrmedia.com

¿Te preparas para comprar casa o deseas reparar tu vivienda? El sábado, 1 de agosto, la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV) invita al público a su Feria de Servicios, donde habrá orientación sobre las distintas opciones de subvenciones y financiamientos disponibles.

En horario de 9:00 a.m. a 2:00 p.m., la feria será en el edificio del Banco de Desarrollo Económico (BDE), ubicado en la salida del expreso Martínez Nadal hacia la Avenida Central Jesús T. Piñero, en la colindancia entre San Juan y Guaynabo.

“Es nuestro interés el ofrecerle a la ciudadanía un espacio de orientación sobre todos los servicios que están disponibles para la compra de su hogar, desde la tasación hasta la adquisición y préstamos hipotecarios”, expresó mediante comunicado Ricardo Álvarez Barreto, director ejecutivo de AFV.

Por ello, el evento cubrirá el programa Pronto pa’ tu casa, que otorga hasta $60,000 para que domicilios con ingresos bajos a moderados puedan reducir el costo de obtener un techo propio.

El pasado mes de junio, se anunció que a este programa, que se financia con fondos federales de mitigación (CDBG-MIT), todavía tenía unos $88 millones disponibles.

Además, se aumentó 2.6% el tope de ingresos que pueden tener los solicitantes para cualificar. Por ejemplo, en el caso de un individuo, el límite anual de ingresos subió de $54,050 a $55,450.

También se orientará sobre el seguro hipotecario Vivienda Joven y otras opciones de hipoteca que se ofrecen a través de la AFV.

Una opción menos conocida que se presentará en la feria es el programa federal HOME para que dueños de propiedades puedan rehabilitar sus viviendas.

Mientras, para los inquilinos, se presentará la asistencia de renta, así como los programas de orientación disponibles para quienes se estén preparando para convertirse en compradores en un futuro.

La AFV informó que la feria contará con agentes de bienes raíces, tasadores, empresas que ofrecen datos sobre propiedades comparables y agencias de asesorías de vivienda.

“Los asistentes pueden traer su información de ingresos así como sus gastos mensuales para poder hacerles una precalificación hipotecaria y de esa forma conocer cómo pueden lograr ser dueños de su primer hogar”, recomendó Álvarez Barreto.

Tags
Autoridad para el Financiamiento de la Viviendafondos federalesCompra de casasHipotecas
ACERCA DEL AUTOR
Sharon Minelli Pérez
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Sharon Minelli Pérez comenzó en El Nuevo Día como traductora y parte de la mesa de editores que preparaba la edición impresa. Hace 15 años, fue reclutada como periodista para endi.com....
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