RioBlanco Capital adelanta 44 residencias de lujo en Guaynabo

Con una inversión de $45 millones, la firma de inversión y desarrollo RioBlanco Capital LLC avanza su nuevo proyecto residencial de lujo en Guaynabo: The Legacy.

Ubicada en la frontera entre Garden Hills y San Patricio, en la avenida Luis Vigoreaux, la firma destaca que se trata de la primera obra de nueva construcción que se levanta en la cotizada zona en más de 25 años.

“Garden Hills no es un sector emergente; es uno de los vecindarios más solicitados del área metropolitana”, compartió por escrito Gabriel Jiménez, cofundador y principal de RioBlanco. “Vimos una necesidad muy clara entre familias que querían permanecer en la comunidad donde han vivido o crecido, pero que para encontrar una residencia de nueva construcción tenían que mudarse fuera del área”.

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Jiménez afirmó que el proyecto de 44 residencias, con precios desde $1.2 millones, “responde a esa demanda con una propuesta contemporánea que complementa una comunidad ya establecida, manteniendo la escala y el sentido de pertenencia que la distinguen”.

Ubicación valiosa

El desarrollador agregó que The Legacy está pensado para compradores que valoran esa ubicación, que brinda acceso directo al Expreso Martínez Nadal y la PR-2; queda a minutos del distrito financiero de Hato Rey; y está a pasos de San Patricio Plaza, escuelas y proveedores de salud.

También ve compatible quienes buscan una residencia nueva, con amenidades, pero sin la responsabilidad de mantenerlas.

En esa línea, los residentes tendrán acceso a piscina con jacuzzi, gimnasio equipado con máquinas Technogym, salón para actividades y áreas verdes.

Además de un amplio vestíbulo, con área de paquetería, el condominio de siete niveles contará con servicios de portería y seguridad en horario continuo, así como generador de carga completa y cisterna.

Cada apartamento tendrá uno de sus estacionamientos equipado con cargador para vehículo eléctrico (EV, en inglés). El edificio dispondrá también de 19 estacionamientos para visitantes y área de almacenaje seguro para bicicletas.

1 / 7 | Avanza nuevo condominio de lujo en Garden Hills . The Legacy tendrá dos modelos, desde $1.2 millones. En esta visualización, se muestra el área del gran salón y cocina de una unidad de esquina. - Suministrada 1 / 7 Avanza nuevo condominio de lujo en Garden Hills The Legacy tendrá dos modelos, desde $1.2 millones. En esta visualización, se muestra el área del gran salón y cocina de una unidad de esquina. Suministrada Compartir

Dos modelos, desde $1.2 millones

El diseño arquitectónico está a cargo de Jota Arkitekts, con las áreas comunes y visualizaciones diseñadas por Orbit Design Group.

Según las especificaciones compartidas por RioBlanco, The Legacy ofrecerá dos tipologías, ambas con techos de 9′4″. Para maximizar la luz natural y las vistas, las ventanas y puertas corredizas serán de piso a techo, con cristales de seguridad.

Los modelos de 2 cuartos y 2.5 baños, con 1,467 pies cuadrados (p2) de construcción, comienzan en $1.2 millones. Incluyen vestíbulo, tocador para visitas, salón abierto al balcón de 24.5 pies de largo y a la cocina. El área de preparación de alimentos se complementa con un cuarto de alacena y lavandería.

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La habitación principal tiene dos cuartos de clóset (“walk-in closets”), vestidor y baño privado. Mientras, la habitación secundaria tiene baño privado y clóset lineal.

En el séptimo y último piso del edificio, se ubica el segundo modelo, que se ofrece desde $2.95 millones. Son sólo cuatro residencias con 2,934 p2 de construcción, 3 cuartos, 3.5 baños y 2 balcones de 24 y 37.5 pies de largo.

Todos los cuartos tienen baño privado. Los dos “walk-in closets” de la habitación principal son más grandes que en el modelo de dos cuartos, y la amplitud se repite en otras áreas como el gran salón y los cuartos secundarios.

Además, la lavandería se coloca en el ala privada de la residencia y se ofrece una alacena más amplia, adyacente a la cocina.

La estructura de precios refleja la tendencia alcista del mercado, pues en marzo de 2026, cuando RioBlanco presentó el concepto de The Legacy, estimaba que los precios comenzarían en $950,000.

Entonces, la desarrolladora de las torres de lujo The Icon y Le Parc estimó en $120 millones la inversión en tres proyectos nuevos en Puerto Rico, junto con un cuarto proyecto de $70 millones en Miami, Florida.

De albergue a condominio de lujo

El solar donde se propone The Legacy se ubica frente al condominio Santa Ana en la Avenida Luis Vigoreaux.

Según el Registro de la Propiedad, en febrero de 2020, RioBlanco le compró los terrenos a la entidad religiosa Congregación de Madres de Desamparados y San José de la Montaña , Inc.

El precio de venta fue $2.2 millones.

Anteriormente, allí las religiosas operaban el albergue para niñas San José de la Montaña.