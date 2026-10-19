Aumenta 9.55% el valor de las obras de construcción en Puerto Rico

El valor de la actividad de construcción en Puerto Rico creció 9.55% en el año fiscal 2026, frente al aumento de 5.92% registrado el año fiscal previo, según el cálculo preliminar de la Junta de Planificación (JP).

La JP publica esta estadística en términos porcentuales, sin especificar el valor acumulado en dólares.

La agencia informó que los resultados reflejan que el sector público fue el principal motor, al atribuirle un alza de 21.9% en los programas de recuperación.

“Los datos muestran que la construcción continúa creciendo y que la inversión pública tiene un papel determinante en ese avance”, expresó mediante comunicado el presidente de la JP, Héctor Morales Martínez. “La reconstrucción representa una oportunidad para mejorar nuestra infraestructura y, al mismo tiempo, impulsar la actividad económica”.

En cuanto a la inversión privada, los proyectos de instalaciones y otros, que incluyen inversiones en farmacéuticas, telecomunicaciones y energía renovable, aumentaron 17.5% en el año fiscal 2026.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la vivienda privada y las urbanizaciones crecieron sólo 1%, mientras que los edificios comerciales e industriales registraron una disminución de 0.4%.

En el sector público, los proyectos de instalaciones, que incluyen obras de acueductos, energía eléctrica e infraestructura, registraron un aumento preliminar de 11.7% durante el año fiscal 2026.

Por su parte, el componente de gobierno central, municipios y programas de recuperación creció 11.5%.

Morales Martínez indicó que “el avance de las obras permite atender necesidades de servicios esenciales y fortalece la infraestructura que sostiene la actividad de empresas y comunidades”.

“Para orientar el desarrollo económico necesitamos información que permita identificar dónde aumenta la inversión y qué áreas requieren mayor atención”, añadió el funcionario. “Estas estadísticas nos ayudan a dar seguimiento a la construcción, evaluar su evolución y apoyar decisiones de política pública dirigidas a fortalecer la economía y adelantar la recuperación de Puerto Rico”.

El producto estadístico del Valor de la actividad de la construcción fue elaborado por la Unidad de Construcción del Subprograma de Análisis Económico del Programa de Planificación Económica y Social (PPES) de la JP, se informó.