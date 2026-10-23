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Gremios del diseño lamentan la súbita muerte del arquitecto Segundo Cardona

“Su nombre y legado permanecerán siempre”, expresó la presidenta del CAAPPR, Olga Angueira

23 de octubre de 2026 - 3:30 PM

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El arquitecto Segundo Cardona. en la foto, fue parte de la primera clase graduada de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico. (Suministrada)
Sharon Minelli Pérez
Por Sharon Minelli Pérez
Periodista de Negociossharon.perez@gfrmedia.com

El Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas (CAAPPR) y el capítulo de Puerto Rico del Instituto Americano de Arquitectos (AIAPR) lamentaron la inesperada muerte en Barcelona, España, del reconocido arquitecto puertorriqueño Segundo Cardona.

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“Agradecemos su invaluable legado y sus aportaciones al desarrollo de la arquitectura en Puerto Rico. Su trayectoria y compromiso con la profesión dejan una huella imborrable en nuestra historia”, expresó mediante comunicado la presidenta del CAAPR, Olga Angueira. “Su nombre y legado permanecerán siempre en la memoria de nuestro Colegio y de la arquitectura puertorriqueña”.

Cardona fue el tercer presidente del CAAPR, y en 1992, recibió el Premio Henry Klumb, la mayor distinción que otorga el Colegio.

Por su parte, la presidenta del AIAPR, Mariela Bravo, se confesó “consternada” por la noticia.

Segundo Cardona perteneció a la primera clase graduada de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico, donde más tarde también ejerció como profesor de diseño. El Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, una de las obras más reconocidas de Segundo Cardona, se convirtió en un símbolo de la arquitectura contemporánea y del entretenimiento en la isla.Cuando termine su construcción, el Proyecto Opus Miramar estará localizado en el Distrito de Convenciones.
1 / 15 | Segundo Cardona: artífice de importantes obras en Puerto Rico. Segundo Cardona perteneció a la primera clase graduada de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico, donde más tarde también ejerció como profesor de diseño. - Xavier Araújo

Destacó que en 2006, el arquitecto se convirtió en “Fellow” del Instituto Americano de Arquitectos (AIA, en inglés) y que ha sido el único egresado de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en ser seleccionado para ese prestigioso grupo.

Bravo adelantó que la convención del AIAPR, que en noviembre cumple 60 años, estará dedicada a la memoria del prolífico arquitecto.

En 1972, Cardona formó parte de la primera clase graduada de la Escuela de Arquitectura de la UPR. Dos años después, en 1974, se convirtió en profesor de esa institución, rol que conservó hasta 1984.

Ese año fundó, junto a los arquitectos Luis Sierra y Alberto Ferrer, la firma Sierra Cardona Ferrer, conocida hoy como SCF Arquitectos.

El nuevo enfoque de diseño del parque Monagas busca proveer un uso con el objetivo de que la comunidad tenga diferentes experiencias que respondan a sus necesidades.El concepto pretende dividir el parque en tres zonas basadas en cada estación de tren que tenían nombres como Danza, Plena y Bomba.Cardona enfatizó que espacios como La Guancha y el Parque Monagas, dedicados al ocio y la recreación, son muy importantes en las ciudades.
1 / 6 | Conoce todos los detalles sobre el nuevo diseño de La Guancha y el parque Monagas en Ponce. El nuevo enfoque de diseño del parque Monagas busca proveer un uso con el objetivo de que la comunidad tenga diferentes experiencias que respondan a sus necesidades. - Suministrada

En Puerto Rico, Cardona diseñó obras como el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, el Paseo de Puerta de Tierra y la Biblioteca del Tribunal Supremo de Puerto Rico, entre muchas otras.

Además de las distinciones locales, el trabajo de Cardona fue reconocido internacionalmente, con galardones de instituciones como la Unión Internacional de Arquitectos (UIA), la Asociación Internacional de Instalaciones Deportivas y Recreativas (IAKS), AIA y empresas como Cemex, según la información en su página profesional.

La construcción de Opus Miramar estará a cargo de CIC Construcion Group, constructora con amplia experiencia en los sectores de bienes raíces y manufactura.El precio de los apartamentos comienza en $3 millones y podría alcanzar hasta $7.8 millones.Opus Miramar contará con 40 unidades de entre 2,700 pies cuadrados y 7,800 pies cuadrados.
1 / 4 | Opus Miramar: el primer complejo de vivienda de lujo en el Distrito de Convenciones. La construcción de Opus Miramar estará a cargo de CIC Construcion Group, constructora con amplia experiencia en los sectores de bienes raíces y manufactura. - Suministrada .

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Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Sharon Minelli Pérez
Sharon Minelli PérezArrow Icon
Sharon Minelli Pérez comenzó en El Nuevo Día como traductora y parte de la mesa de editores que preparaba la edición impresa. Hace 15 años, fue reclutada como periodista para endi.com....
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