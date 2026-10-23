Gremios del diseño lamentan la súbita muerte del arquitecto Segundo Cardona
“Su nombre y legado permanecerán siempre”, expresó la presidenta del CAAPPR, Olga Angueira
23 de octubre de 2026 - 3:30 PM
23 de octubre de 2026 - 3:30 PM
El Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas (CAAPPR) y el capítulo de Puerto Rico del Instituto Americano de Arquitectos (AIAPR) lamentaron la inesperada muerte en Barcelona, España, del reconocido arquitecto puertorriqueño Segundo Cardona.
“Agradecemos su invaluable legado y sus aportaciones al desarrollo de la arquitectura en Puerto Rico. Su trayectoria y compromiso con la profesión dejan una huella imborrable en nuestra historia”, expresó mediante comunicado la presidenta del CAAPR, Olga Angueira. “Su nombre y legado permanecerán siempre en la memoria de nuestro Colegio y de la arquitectura puertorriqueña”.
Cardona fue el tercer presidente del CAAPR, y en 1992, recibió el Premio Henry Klumb, la mayor distinción que otorga el Colegio.
Por su parte, la presidenta del AIAPR, Mariela Bravo, se confesó “consternada” por la noticia.
Destacó que en 2006, el arquitecto se convirtió en “Fellow” del Instituto Americano de Arquitectos (AIA, en inglés) y que ha sido el único egresado de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en ser seleccionado para ese prestigioso grupo.
Bravo adelantó que la convención del AIAPR, que en noviembre cumple 60 años, estará dedicada a la memoria del prolífico arquitecto.
En 1972, Cardona formó parte de la primera clase graduada de la Escuela de Arquitectura de la UPR. Dos años después, en 1974, se convirtió en profesor de esa institución, rol que conservó hasta 1984.
Ese año fundó, junto a los arquitectos Luis Sierra y Alberto Ferrer, la firma Sierra Cardona Ferrer, conocida hoy como SCF Arquitectos.
En Puerto Rico, Cardona diseñó obras como el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, el Paseo de Puerta de Tierra y la Biblioteca del Tribunal Supremo de Puerto Rico, entre muchas otras.
Además de las distinciones locales, el trabajo de Cardona fue reconocido internacionalmente, con galardones de instituciones como la Unión Internacional de Arquitectos (UIA), la Asociación Internacional de Instalaciones Deportivas y Recreativas (IAKS), AIA y empresas como Cemex, según la información en su página profesional.
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