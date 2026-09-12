Juntan fuerzas para rehabilitar viviendas de adultos mayores

Don Andrés Rosado Ortiz, un octogenario vecino de Vega Alta, hoy descansa en un hogar pintado y bajo un techo sin goteras, gracias al junte de fuerzas entre la organización sin fines de lucro Happy Givers y la empresa puertorriqueña Master Group.

La reparación, finalizada durante el verano, marcó el inicio de una alianza en la que personal de la empresa de construcción Master Group capacita a empleados y voluntarios de Happy Givers para ayudar a rehabilitar viviendas de adultos mayores que, como Rosado Ortiz, viven en condiciones precarias.

“Don Andrés no solo es un beneficiario; es parte esencial de la misión de Happy Givers. Aun enfrentando sus propias necesidades, dedica tiempo y esfuerzo para llevar alimentos a otros adultos mayores que también lo necesitan”, explicó mediante comunicado Carlos Rodríguez, fundador de Happy Givers.

Rosado Ortiz es parte del cuerpo de voluntarios que ayuda a que Happy Givers prepare y distribuya comida caliente a adultos mayores con inseguridad alimentaria.

PUBLICIDAD

Además de Vega Alta, Happy Givers tiene activo el programa en Morovis y Vega Baja, se informó.

En estos esfuerzos de asistencia directa, voluntarios y profesionales han ayudado a identificar otras necesidades prioritarias de las comunidades y personas a las que sirven.

En el caso de don Andrés, se identificó que su residencia tenía serios problemas de filtraciones, que representaban una amenaza al entrar en contacto con el sistema eléctrico. También tenía varillas expuestas, grietas, áreas de empozamiento, desagües disfuncionales y desprendimiento de concreto en áreas interiores del plafón.

Un Puerto Rico reconfigurado

Para un adulto mayor, una residencia en buen estado significa más estabilidad y menos exposición a accidentes.

Datos del Censo de Estados Unidos, compilados por el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR), indican que el número de adultos mayores en relación al número de menores de 15 años avanza rápidamente en Puerto Rico. El año pasado, según el buró federal, en promedio, en Puerto Rico había unos 237 adultos mayores por cada 100 menores de 15 años.

En Yauco, esa proporción se estimó en unas tres veces o alrededor de 294 personas por cada 100 menores de 15 de años.

Como parte de los trabajos, Master Group donó selladores Masterflex y materiales de sus distintas líneas para el saneamiento, reparación y protección de la residencia, se informó.

Además de los materiales, personal técnico de Master ofreció capacitación al personal y voluntarios de Happy Givers acerca de la forma correcta para realizar este tipo de reparaciones, incluyendo la preparación de superficies, corrección de grietas, manejo de áreas afectadas por filtraciones, reparación de desagües y aplicación adecuada de materiales protectores.

PUBLICIDAD

“En Master Group creemos que nuestras marcas y productos tienen un propósito que va más allá de la construcción o el mantenimiento de una estructura. Por eso, además de aportar materiales, quisimos capacitar al personal y a los voluntarios de Happy Givers para que puedan replicar buenas prácticas en otras residencias”, expuso Cristina Cardona, gerente de marca de Master Group.

Explicó que, “cuando una vivienda presenta filtraciones, humedad o deterioro, no se trata solo de una reparación física; se trata de devolver seguridad, dignidad y tranquilidad a una persona”.

La transferencia de conocimiento permitirá que la organización fortalezca su capacidad de respuesta ante futuras necesidades identificadas en hogares de adultos mayores, se indicó.

“Esta rehabilitación es una forma de honrar ese compromiso y de responder con acciones concretas a quienes sostienen la solidaridad en sus propias comunidades”, recalcó Rodríguez.

1 / 10 | En imágenes: voluntarios siembran en la nueva finca de The Happy Givers en Morovis. En Morovis, ya tienen 50 referidos adultos mayores que son potenciales participantes. - Suministrada 1 / 10 En imágenes: voluntarios siembran en la nueva finca de The Happy Givers en Morovis En Morovis, ya tienen 50 referidos adultos mayores que son potenciales participantes. Suministrada Compartir

La rehabilitación, empero, forma parte de una colaboración más amplia entre Happy Givers y Master Group, dirigida a apoyar iniciativas de seguridad alimentaria, agricultura sustentable y mejoras de vivienda para adultos mayores en condiciones vulnerables.

La alianza comenzó con proyectos de siembra y fertilización en una finca de Morovis, donde se producen alimentos frescos para adultos mayores de escasos recursos, y contempla además esfuerzos de reparación de viviendas previamente evaluadas por la organización.

Master Group es una empresa puertorriqueña que manufactura productos para siembra y cultivo, selladores de techo, cementos, pintura y materiales especializados.