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Liderato de la Cámara de Representantes busca cómo proceder con el proyecto de permisos

El presidente Carlos “Johnny” Méndez Núñez espera que llegue al cuerpo para evaluar el rumbo de la voluminosa medida

14 de octubre de 2026 - 12:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Carlos “Johnny” Méndez Núñez, presidente de la Cámara de Representantes. (Ramon "Tonito" Zayas)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, todavía no ha decidido cómo atenderán el proyecto sustitutivo de permisos una vez llegue a este cuerpo, luego de aprobado ya en el Senado.

En declaraciones escritas, Méndez Núñez dijo que esperará ver la medida antes de decidir un curso de acción.

“El tema de los permisos reviste un alto interés público. Por tal razón, vamos a esperar que las medidas aprobadas por el Senado lleguen a la Cámara de Representantes para así comenzar su estudio en detalle, recordando que son proyectos voluminosos, antes de delinear el curso a tomar para su evaluación”, dijo.

El Senado aprobó este martes un proyecto sustitutivo de permisos, con elementos del Proyecto del Senado 1183 (PS 1183) radicado por la gobernadora Jenniffer González Colón y del Proyecto del Senado 1173 (PS 1173) presentado por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

Se trata de un voluminoso proyecto de unas 868 páginas. En el Senado, realizaron cinco vistas públicas en las que evaluaron los dos proyectos radicados, no así el sustitutivo.

Méndez Núñez agregó que hace falta una “verdadera reforma de permisos”.

“Nuestra gente, así como los pequeños y medianos comerciantes no pueden alcanzar su máximo potencial de desarrollo sin una verdadera reforma del sistema de permisos”, sostuvo el legislador.

“El que produce capital y desarrollo económico en Puerto Rico es el sector privado, no el gobierno. Han transcurrido 17 años desde la entrada en vigor de la Ley 161-2009 (Reforma Permisos), y a pesar de que se han realizado gestiones para agilizar los trámites, particularmente desde el 2025, con la firma de varias Órdenes Ejecutivas, todavía no se encuentra atemperada a la realidad que vivimos en el Puerto Rico de la tercera década del siglo”, agregó el presidente cameral.

El proyecto se aprobó en Senado con 17 votos a favor, 8 en contra y tres senadores ausentes.

Diversas organizaciones científicas y ambientales reclamaron, sin éxito, que el Senado celebrara una nueva ronda de vistas públicas por entender que el sustitutivo incorporaba disposiciones nuevas y distintas a los proyectos 1173 y 1183 por lo que ahora, pondrán sus energías en el proceso que lleve a cabo la Cámara baja, supo El Nuevo Día.

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