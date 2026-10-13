Senado aprueba el proyecto sustitutivo de permisos

En medio de reclamos de vistas públicas y manifestaciones dentro y fuera del Capitolio, el pleno del Senado de Puerto Rico aprobó este martes el proyecto sustitutivo que busca agilizar los trámites de permisos para negocios y todo tipo de construcciones.

La medida recibió 17 votos a favor y 8 en contra. Tres senadores no votaron.

La medida de 868 páginas sustituyó los Proyectos del Senado 1183 (PS 1183) y 1173 (PS 1173), radicados respectivamente por la gobernadora Jenniffer González Colón y Rivera Schatz.

“Puerto Rico no va a ser rehén de los vagos, de los incompetentes o de los que oponen a todo. Puerto Rico merece mucho más que esto”, expresó el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, segundos antes de someter la medida a votación.

Decenas de enmiendas

Antes de la aprobación, el proyecto recibió decenas de enmiendas, presentadas por la delegación de la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) y por el senador independiente Eliezer Molina. Ambas listas de enmiendas se aprobaron.

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La medida fue objeto de discusión en el pleno de la Cámara alta por casi cuatro horas, durante las cuales consumieron turnos senadores de todas las delegaciones.

También el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD, Luis J. Hernández Ortiz, presentó una moción para devolver el proyecto a comisión, que fue derrotada 16-6.

El senador popular José A. Santiago Rivera catalogó de “aplanadora azul” la práctica de aprobar una medida de tanto peso sin vistas públicas.

Desde la perspectiva de Rivera Schatz, no era necesario que el proyecto sustitutivo fuera a vistas públicas porque la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos que preside recibió el insumo de agencias de gobierno, entidades y ciudadanos a los proyectos 1173 y 1183 que son la base de la nueva legislación.

Las minorías no se preparan

Por su parte, el senador penepé Ángel A. Toledo acusó a las minorías de no acudir preparados a la sesión ni presentar informes en oposición a la medida: “Ninguno se toma el tiempo de traer la sugerencia con la crítica”.

Como excepción, el senador Molina presentó y logró la aprobación de enmiendas, que incluyeron requerir que los profesionales autorizados, como ingenieros y arquitectos, sean licenciados. También se le aprobaron enmiendas para asegurar el acceso a los bienes de dominio público como la zona marítimo terrestre (ZMT).

Molina reconoció que “el documento no es perfecto”, pero optó por presentar sus enmiendas en vez de “irnos para Ponce a beber ron y llegar aquí a quejarme”, en un directo ataque a la minoría del Partido Popular Democrático (PPD), que tuvo su actividad de refundación en ese municipio durante el fin de semana, pero vino a la sesión legislativa sin propuestas.

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“Era más inteligente extender puentes, trabajar con todos en un bien común”, expresó el senador independiente. “Uno tiene que hablar y hacer consenso con gente que quizás no te agradan”.

En particular, Molina alegó que con las enmiendas aprobadas “se garantiza el libre acceso a las playas” y se elevan a ley los bienes de dominio publico en la ZMT.

“Lo que añade este proyecto sustitutivo es certeza”, concordó la senadora independiente Joanne Rodríguez Veve, antes legisladora por el Proyecto Dignidad. “Mantiene la playa como dominio público del pueblo”.

El requisito de fianza a quienes se opongan

Rodríguez Veve celebró que “quedan excluidas de los trámites automáticos” las zonas ecológicamente sensibles, que no se elimine la Junta de Planificación, ni se deroguen estatutos de participación ciudadana como las leyes de Río Piedras y Santurce.

Sin embargo, denunció que entre las enmiendas al proyecto se disparó -de 1% a 10%- la fianza requerida cuando se busque impugnar los trámites de permisos para un proyecto valorado en $500,000 o más. Ello tendría el efecto de que “las puertas del tribunal se les cierren a algunos, lo que no debe ser el propósito de la medida”.

Sobre este punto, urgió a que este asunto se discuta en la Cámara baja, para proponer “algo balanceado”.

Por su parte, la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) concentró sus objeciones en que el proyecto incorpora definiciones que no estaban en las medidas originales, como el límite interior de tierra adentro (LITA), y en que contiene términos ambiguos que abren puertas a reclasificar terrenos de valor ecológico y agrícola.

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“Esto no es una ‘reforma de permisos’. Lo que persigue el sustitutivo es crear una nueva normativa de planificación en el país”, denunció la portavoz del PIP, María de Lourdes Santiago. “Está la voluntad de desplazar no sólo a la gente, desplazar a la agricultura puertorriqueña para favorecer las grandes explotaciones comerciales”.

La senadora reconoció que los retrasos en permisos “indignan”, pero advirtió que ello no responde a faltas en la ley actual, sino a la falta de personal y de capacitación.

“¡Pocas cosas puede haber tan irracionales, tan absurdas, tan necias como eliminar el efecto del temporal en un archipiélago! ¡Como si no ocurrieran!“, expresó Santiago sobre la nueva definición, que no reconoce los niveles de penetración del mar registrados en los huracanes del 2017.

Por su parte, el senador pipiolo Adrián González alegó que esa definición de LITA “no se ajusta a la ciencia, mucho menos a la sana administración pública y lo que debe hacer un sistema ordenado”.

Proyecto que afecta 30 leyes

El sustitutivo se publicó el pasado 7 de octubre en el Sistema Único de Trámite Legislativo (Sutra).

Ese mismo día, la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos, que preside Rivera Schatz, sometió un informe positivo de 164 páginas.

El informe reconoce que el análisis de la medida se hizo a la luz de los memoriales, recomendaciones y vistas recibidos durante la evaluación de los PS 1173 y PS 1183, no del sustitutivo.

Sin embargo, la comisión se atribuye un “análisis jurídico minucioso para someter este informe”.

“En síntesis, el Código deroga once (11) leyes y enmienda de treinta (30) leyes para consolidar en un solo cuerpo legal la planificación, la reglamentación, los permisos, la revisión y la fiscalización”, resume el informe en la página 155.

Puede consultar los cambios principales del proyecto sustitutivo aquí.