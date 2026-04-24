¿Sellar techo, instalar abanico, poner losetas?: “Puedes aprender a hacerlo por ti mismo”

En un ambiente de inflación y dificultad para conseguir quién haga las mejoras del hogar de forma confiable, el tallerista Richie Cortés propone convertir la frase “yo no puedo” en un “lo intento’; ”yo no sé" en “aprendo”; y el “¿si lo daño?“, en ”empiezo de nuevo”.

“Al solicitar una cotización, puede ser que llamen a 10 (posibles contratistas) y aparezca uno. Y a lo mejor, la persona que apareció no da buena espina de que va a hacer un buen trabajo”, comentó Cortés sobre las realidades que enfrentan muchas personas, dueñas de hogar o inquilinas que desean refrescar sus espacios o hacer instalaciones.

Entre las mejoras que “puedes aprender a hacerlo por ti mismo” si se le pone empeño, Cortés mencionó laminar puertas, cambiar receptáculos, reparar texturas en la pared, instalar abanicos de techo, arreglos sencillos de plomería y sellar el techo.

Pero aclaró que la meta no tiene que ser “no contratar a nadie”, sino también ganar conocimiento para evaluar mejor a los proveedores, los precios y el trabajo que hagan.

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Cortés, quien comparte sus conocimientos en redes sociales y eventos presenciales, es uno de los recursos que nutren la agenda de la edición 2026 de Handyman World, que, en sus ediciones anteriores, ha atraído a más de 8,000 visitantes.

El evento, dirigido a la comunidad de “hágalo usted mismo” (DIY, en inglés), a proveedores que buscan enterarse de lo último en el mercado y a profesionales del diseño y la construcción, regresa al Centro de Convenciones de Miramar este sábado, 25 y domingo, 26 de abril.

Cortés recalcó que la agenda combina talleres prácticos y seminarios relevantes para distintos públicos.

En su caso, Cortés ofrecerá varios talleres como la instalación de escaleras de madera y plomería básica.

“Tenemos población adulta y, si las condiciones del baño no están adecuadas, cómo podemos transformar ese baño para que sea más seguro, para esa población y que lo puedan hacer por sí mismos”, agregó.

También intervendrá en el “Pool Deck Challenge”, un taller en el que personas del público participarán en la construcción de un ‘deck’ de madera, con escalera y pasamanos, para que una piscina removible luzca empotrada.

Mencionó además, que se demostrarán instalaciones con materiales alternativos, como madera plástica (WPC, en inglés), y los paneles de ‘plycem’.

Desde la cocina hasta el jardín

Además, el pabellón de exhibidores brinda la oportunidad de conectar directamente con contratistas, suplidores y proveedores de soluciones de energía renovable, herramientas, materiales de construcción, equipos de baño y cocina, electrodomésticos y terminaciones.

Se informó que el evento de dos días incluirá la participación de figuras reconocidas en las redes sociales que educan sobre mejoras al hogar, jardinería y adopción de tecnología, como el propio Cortés, La Ferretera, Douglas Candelario, Perla Sofía Curbelo (Agrochic) y Otto Oppenheimer.

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Mientras, entidades como el Colegio de Diseñadores Decoradores de Interiores de Puerto Rico (CODDI) y la Asociación de Comerciantes en Materiales de Construcción (ACMC) aportarán información experta sobre tendencias, técnicas y nuevos materiales.