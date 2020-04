Las cadenas de restaurantes McDonald’s y Firehouse Subs en Puerto Rico, dirigidas por empresas diferentes, también han anunciado que pararán de vender alimentos no preparados, como pan y leche, en respuesta a la investigación que recién inició la Junta de Planificación (JP).

Hace unas horas, Burger King Puerto Rico hizo lo mismo, como reportó El Nuevo Día.

“Ante la reciente controversia, hemos decidido retirar la iniciativa y continuar con nuestro norte de ser una alternativa segura de alimentos para todos nuestros clientes. Vivimos momentos en los que todas las industrias debemos trabajar hacia un bien común. Nuestra intención en todo momento ha sido y será el poder ofrecer a nuestros empleados y consumidores experiencias positivas a través de nuestra marca, con todas las medidas adicionales de seguridad que hemos implementado”, mencionó Marisol Vega Couto, directora en Puerto Rico de Arcos Dorados, el franquiciado más grande de McDonald’s a nivel global.

Sin embargo, Vega Couto resaltó que incursionó en la venta de estos alimentos básicos al amparo de la reglamentación vigente que permite las ventas incidentales, detallada en la Orden 2020-05 del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO).

“Todo vendedor al por mayor y/o al detal que pretenda vender un artículo de primera necesidad que no vendía al momento de la vigencia de la presente Orden, está autorizado a vender el mismo –sin autorización previa del Departamento– siempre y cuando su margen de ganancia bruta sea de 30% o menos, calculado a base del precio de venta y costo de adquisición”, reza la directriz de DACO que le sirvió de guía a la industria de comida rápida.

“McDonald’s, en mercados tales como Australia y Estados Unidos, ha incorporado de forma temporera y exitosa esta práctica de beneficio a nuestros suplidores y al consumidor, dando acceso sin contacto y como vehículo de conveniencia”, añadió la ejecutiva de Arcos Dorado, que opera restaurantes en otros 19 países.

Por su parte, Caribbean Restaurants Inc. (CRI), quien maneja los restaurantes Firehouse Subs en Puerto Rico, también suspendió la venta de pan, leche, huevos y otros alimentos no preparados que vendía en sus más de diez restaurantes alrededor de la isla durante la pandemia.

Anteriormente, CRI había hecho lo mismo para los más de 170 restaurantes Burger King que maneja en la isla.