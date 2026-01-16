Anuncios en redes con relatos conmovedores de trasfondo: puede que no procedan de una pequeña empresa real

Melia & Co parece ser una pequeña empresa familiar. Los jerséis de su página web muestran la foto de una mujer tejiendo a mano un diseño navideño. El pie de foto dice que, tras décadas creando prendas de punto que cuentan “historias tranquilas de cuidado y belleza”, cierra su pequeño estudio y las piezas que se ofrecen son sus últimas.

El sitio web de Olivia Westwood Boutique también destaca una encantadora historia. En la sección “Quiénes somos” se afirma que dos hermanas gemelas dirigen la tienda que su madre abrió en 1972 y comparten su compromiso con un negocio “arraigado en la familia, la comunidad y las mujeres que ayudan a otras mujeres”. Los compradores pudieron aprovechar una oferta en honor a la difunta fundadora de la tienda en el que habría sido su 95 cumpleaños.

Pero ninguna de las dos tiendas es lo que parece. Ambas exhiben muchos de los mismos jerséis isleños, nórdicos y festivos con idénticas imágenes de archivo. Los dominios de sus sitios web se registraron en China en noviembre, antes de la temporada de compras navideñas. Las reseñas negativas de ambas proliferan en sitios web de opiniones de consumidores como Trustpilot, donde los usuarios denuncian haber recibido productos de mala calidad difíciles de devolver.

Melia & Co. no devolvió la solicitud de más información sobre los propietarios. En un anuncio emergente en el que se describe a Nola Rene, la tejedora sueca de 72 años que supuestamente va a colgar las agujas, aparece la palabra “publirreportaje” en la parte superior y, en la parte inferior, una cláusula de exención de responsabilidad en la que se dice que las personas que aparecen en las fotos son modelos. Al menos otros tres sitios de compras también venden los jerséis “tejidos a mano con cariño en pequeños lotes”.

Olivia Westwood Boutique respondió a una consulta por correo electrónico sobre dónde tenía su sede y a quién pertenecía el negocio diciendo que era una boutique en línea “que trabaja con socios de cumplimiento globales de confianza para servir a nuestros clientes”.

Las estafas en las compras por Internet no son inusuales. Según una encuesta del Pew Research Center realizada en abril de 2025 y publicada en julio, cerca del 36% de los estadounidenses no recibieron reembolsos tras comprar un artículo en línea que, según ellos, nunca llegó o resultó ser falso. La rapidez y sofisticación de las herramientas digitales dificultan aún más que los consumidores sepan si lo que ven es demasiado bueno para ser verdad.

Algunos vendedores y estafadores han aprovechado las imágenes generadas por la IA para crear sitios web con un aura de autenticidad artesanal o que apuntan a una larga historia como pequeño minorista de confianza, afirma Seth Ketron, profesor de marketing de la Universidad de St.

“Cada vez es más frecuente”, afirma Ketron. “Si no se tiene cuidado o no se presta mucha atención, o ni siquiera se sabe qué buscar o qué aspecto tienen las fotos de IA, es fácil pasar por alto o no darse cuenta de que probablemente no sea real”.

Los anuncios engañosos de comercio electrónico aparecen a menudo en las redes sociales o como banners en otros tipos de sitios web. Los expertos dicen que hay algunas medidas sencillas que los compradores pueden tomar para distinguir un pequeño comerciante legítimo de uno sospechoso antes de hacer clic en “comprar”.

Compruebe los datos verificables.

Deanna Newman es propietaria de C’est La Vie, una tienda de joyas en línea de Ontario (Canadá), y conoció las estafas de suplantación de identidad en centros comerciales por las malas. Una persona que afirmaba haber recibido productos de baja calidad de su sitio dejó un comentario airado en la página de Facebook de Newman. Alarmada, buscó pero no pudo encontrar ningún registro del pedido.

Newman llegó a la conclusión de que un estafador utilizaba el nombre de su tienda para varios sitios de compraventa de joyas. Cuando la gente entraba en Internet para quejarse de productos de calidad inferior, aterrizaba en su sitio. Había sitios web de C’est La Vie que afirmaban tener establecimientos en Nueva York, Birmingham (Inglaterra), Dublín (Irlanda) y otras ciudades, que en realidad no existían.

“A veces la gente recibía productos de China y joyas de muy baja calidad, y otras no recibía nada”, explica Newman.

Atendió las quejas, publicó una advertencia en su página de Facebook y en su tienda online sobre los sitios web engañosos de C’est la Vie, y colgó vídeos en Instagram y TikTok para demostrar que era una persona real con un negocio real. Algunos de los sitios de imitación fueron retirados. Pero la afluencia de críticas negativas y quejas perjudicó sus ventas.

Newman aconseja a los compradores que busquen una dirección verificable u otros detalles que puedan indicar que un sitio es auténtico. En caso de duda, póngase en contacto con el propietario por correo electrónico, teléfono o formulario de contacto. Si son auténticos, estarán encantados de responder, afirma.

“Es difícil, porque el consumidor tiene que investigar un poco por su cuenta, pero yo también diría que si parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea”, afirma Newman.

Cuidado con una historia triste

Una de las técnicas que utilizan los estafadores en Internet para atraer a posibles compradores es incluir falsas historias de penurias en los anuncios. Las estratagemas más comunes incluyen anunciar una venta por “cierre de negocio” o una venta en honor a un hijo, una hija o una abuela fallecidos.

Newman dijo que las personas que asumieron el nombre de su empresa emplearon múltiples versiones de este truco, incluido el fallecimiento de un familiar cercano. Un cliente que se puso en contacto con Newman expresó sus condolencias por la pérdida de su hijo.

“Me di cuenta de que pensaban que yo era la web de la estafa”, explica. “Así que les dije: ‘Bueno, la buena noticia es que no te han estafado porque estoy enviando estos productos, pero la mala es que me has comprado pensando que estabas apoyando a alguien que está pasando por algo duro’”.

Comprueba las opiniones de terceros

Murat Kantarcioglu, profesor de informática en Virginia Tech, recomienda comprobar las reseñas antes de hacer compras en línea en pequeñas empresas. Las opiniones de los clientes tampoco son siempre legítimas, pero puede ser bueno comprobarlas como parte de tu investigación.

Sitios como Better Business Bureau y Trustpilot, con sede en el Reino Unido, son dos lugares en los que buscar, así como mercados como Amazon y Etsy si la marca tiene presencia en ellos.

“Si la pequeña empresa dice llevar ahí 30 años, debería tener reseñas sobre ella, quizá de al menos un par de años atrás”, dijo Kantarcioglu.

Buscar el dominio

Otra comprobación rápida es averiguar dónde se registró un sitio web. Kantarcioglu recomienda realizar una búsqueda de nombres de dominio a través de la organización sin ánimo de lucro Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. GoDaddy y Whois son otras opciones.

Si una empresa dice estar en un país pero está registrada en otro, es una señal de alarma. Si el sitio se registró en los últimos meses pero se comercializa como perteneciente a una pequeña empresa establecida, es otra.

Confía en tu instinto

Por muy precavido que seas, es posible que te timen. Si algo le parece sospechoso, es mejor no comprar que arrepentirse, dicen los expertos.