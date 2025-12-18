Destituyen a Miss Universe Finlandia 2025 por polémica fotografía en redes sociales

HELSINKI, Finlandia - El gobierno de Finlandia se enfrenta a fuertes presiones y acusaciones de racismo por parte de varios países asiáticos después de que se viera a su representante en el certamen de Miss Universe 2025 estirándose el borde de los ojos en una foto - y algunos políticos finlandeses publicaron sus propias fotos repitiendo el gesto.

Sarah Dzafce perdió su corona de Miss Finlandia la semana pasada después de que una foto de Dzafce estirándose de la piel del borde de los ojos publicada en las redes sociales se hiciera viral a finales del mes pasado. La foto, con un pie de foto en el que se leía “comiendo con un chino”, fue tachada de discriminación contra los asiáticos por gobiernos y comentaristas de Finlandia y Asia.

Dzafce, que ganó Miss Finlandia en septiembre, ha declarado a los medios de comunicación finlandeses que intentaba aliviar un dolor de cabeza. El Helsinki Times informó de que ella dijo que un amigo había compartido la imagen privada y escribió el pie de foto sin su participación. Dzafce no respondió a la petición de The Associated Press de hacer comentarios el jueves.

Dzafce publicó una disculpa en las redes sociales el 8 de diciembre y dijo que nunca fue su intención herir a nadie.

“El título de Miss Finlandia no es splo una corona para mí, sino también una responsabilidad. Una responsabilidad por cómo hablo, cómo actúo y cómo mis acciones pueden afectar a la gente”, escribió en finés.

Y añadió: “Asumo la responsabilidad de mis actos y aprenderé de ello”.

Días después, la Organización Miss Finlandia revocó su condición de Miss Finlandia 2025 -conocida como Miss Suomi en finés-.

“Los acontecimientos de los últimos días han causado un profundo dolor, decepción y preocupación tanto en Finlandia como en el resto del mundo, algo totalmente comprensible”, escribió la organización en las redes sociales. “Lamentamos profundamente el daño que estos sucesos han causado. Especialmente a la comunidad asiática, pero también a todos los afectados. El racismo nunca es aceptable en ninguna de sus formas”.

La polémica se disparó cuando varios políticos finlandeses de extrema derecha se unieron a Dzafce tras perder la corona. Miembros del Parlamento que forman parte de la coalición gobernante publicaron sus propias fotos tirándose de la piel alrededor de los ojos.

El furor se ha extendido por toda Asia, lo que ha llevado al Primer Ministro finlandés, Petteri Orpo, a pedir disculpas a varios países, entre ellos Japón y Corea del Sur, a través de declaraciones en sus idiomas publicadas en las cuentas de redes sociales de las embajadas finlandesas.

“Estos puestos no reflejan los valores finlandeses de igualdad e inclusión”, decía la declaración de Orpo. “El racismo y la discriminación no tienen cabida en la sociedad finlandesa. Nuestro mensaje en Finlandia y a todos nuestros amigos en el extranjero es que el Gobierno se toma en serio el racismo y se compromete a combatirlo. Finlandia siempre aspira a mejorar. Los políticos tienen la responsabilidad de servir de ejemplo a este respecto.”

El gobierno japonés se ha puesto en contacto con la embajada finlandesa en Tokio para expresar su preocupación.

El Secretario Jefe del Gabinete, Minoru Kihara, máximo portavoz del gobierno, declaró que Japón espera mantener una estrecha comunicación con Helsinki.

“Tengo entendido que el Primer Ministro finlandés emitió un comunicado en el que expresaba sus más sinceras disculpas por las recientes publicaciones insultantes realizadas en las redes sociales por algunos parlamentarios”, declaró Kihara. “Como gobierno japonés, hemos transmitido a través de la embajada local nuestra preocupación por el caso y las expectativas de una respuesta adecuada”.

Finlandia es un importante destino turístico para los visitantes procedentes de Asia, y algunos usuarios de la plataforma social X han llamado a boicotear los viajes a Finlandia y a Finnair, la mayor aerolínea del país.