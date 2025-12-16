Opinión
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Zuleyka Rivera sorprende a Carlos Alberto 19 años después de ganar Miss Universe

“Diseña el traje de novia de Zuleyka”, fue la petición de una seguidora del diseñador en las redes sociales

16 de diciembre de 2025 - 2:17 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Zuleyka Rivera visitó el taller de Carlos Alberto. (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

En la memoria colectiva de los certámenes de belleza, pocos vestidos han alcanzado el estatus de leyenda como el que lució Zuleyka Rivera en Miss Universe 2006. Diseñado por el puertorriqueño Carlos Alberto, más que una prenda, fue una declaración de empoderamiento y elegancia que redefinió los estándares del glamour en la pasarela mundial.

Ayer, la exreina de belleza y el diseñador vivieron un momento que reafirmó el cariño, respeto y admiración que sienten el uno por el otro. El empresario, asimismo, compartió varias fotografías en sus redes sociales que, de igual manera, fueron motivo de alegría para sus seguidores.

“Recibí una visita que jamás olvidaré en mi taller. La mismísima Zuleyka Rivera, ganadora de Miss Universe 2006. Cuando cruzó la puerta, trayendo consigo recuerdos de aquel vestido de competencia que diseñé y confeccioné con tanto esmero. Ver cómo una prenda nació y formó parte de un momento histórico en el escenario universal es simplemente indescriptible. Dos décadas después, el orgullo permanece intacto. Cada puntada, cada detalle cobró vida en el momento más importante de mi carrera. Este reencuentro me recuerda por qué amo lo que hago. Gracias Zuleyka”, expresó el maestro de la costura.

Rivera, quien ha aprovechado su regreso a la isla para conectar con amigos, familiares y medios de comunicación, acudió a la sección de comentarios con elogios para “El Diseñador de las Reinas”.

“Crear, diseñar, volverlos realidad. ¡Ese eres tú!, fueron las palabras de la presentadora.

El reencuentro también revivió buenos recuerdos para muchos de sus fanáticos. Unos, hasta se volvieron creativos con sugerencias para Carlos Alberto.

“Diseña el traje de novia de Zuleyka”, propuso una seguidora.

Traje típico que llevó Zuleyka Rivera a Miss Universe 2006. Vestido que Zuleyka Rivera utilizó en la competencia preliminar. Zuleyka Rivera durante su primera pasarela como Miss Universe.
1 / 20 | La noche en que Zuleyka Rivera se convirtió en Miss Universe . Traje típico que llevó Zuleyka Rivera a Miss Universe 2006. - GREG HARBAUGH
Zuleyka RiveraCarlos AlbertoMiss Universe
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
El diario de hoy
martes, 16 de diciembre de 2025
