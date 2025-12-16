Zuleyka Rivera sorprende a Carlos Alberto 19 años después de ganar Miss Universe

En la memoria colectiva de los certámenes de belleza, pocos vestidos han alcanzado el estatus de leyenda como el que lució Zuleyka Rivera en Miss Universe 2006. Diseñado por el puertorriqueño Carlos Alberto, más que una prenda, fue una declaración de empoderamiento y elegancia que redefinió los estándares del glamour en la pasarela mundial.

Ayer, la exreina de belleza y el diseñador vivieron un momento que reafirmó el cariño, respeto y admiración que sienten el uno por el otro. El empresario, asimismo, compartió varias fotografías en sus redes sociales que, de igual manera, fueron motivo de alegría para sus seguidores.

“Recibí una visita que jamás olvidaré en mi taller. La mismísima Zuleyka Rivera, ganadora de Miss Universe 2006. Cuando cruzó la puerta, trayendo consigo recuerdos de aquel vestido de competencia que diseñé y confeccioné con tanto esmero. Ver cómo una prenda nació y formó parte de un momento histórico en el escenario universal es simplemente indescriptible. Dos décadas después, el orgullo permanece intacto. Cada puntada, cada detalle cobró vida en el momento más importante de mi carrera. Este reencuentro me recuerda por qué amo lo que hago. Gracias Zuleyka”, expresó el maestro de la costura.

Rivera, quien ha aprovechado su regreso a la isla para conectar con amigos, familiares y medios de comunicación, acudió a la sección de comentarios con elogios para “El Diseñador de las Reinas”.

“Crear, diseñar, volverlos realidad. ¡Ese eres tú!”, fueron las palabras de la presentadora.

El reencuentro también revivió buenos recuerdos para muchos de sus fanáticos. Unos, hasta se volvieron creativos con sugerencias para Carlos Alberto.

“Diseña el traje de novia de Zuleyka”, propuso una seguidora.