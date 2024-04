“Yo fui operado del corazón para el 1989, bien chamaquito. Y por eso quedé en silla de ruedas. Entonces, ingresé a rehabilitación vocacional, terminé mi cuarto año y abrí mi negocio de enmarcado y laminado, pero cuando la economía se desplomó, yo reaccioné rápido y me metí a vender billetes. Así llevo casi 30 años vendiendo”, explicó Huertas quien tiene 54 años, es oriundo de Dorado y decidió vender billetes como lo hacía su tío Crispín Huertas.

“Yo estaba con un socio (José Carmona) en Supermax y él era mucho mayor. Hicimos una amistad y él me dijo lo que tenía que hacer para vender. Por eso llevo en el shopping como 20 años. Aquí somos tres billeteros y los muchachos me dicen: ‘El más que vende’”, mencionó Huertas.

“Cuando vendí el premio mayor ($150 mil) estuve unos cuantos años vendiéndolo consecutivamente. Entonces, cogí el boom. El año pasado vendí el segundo premio ($45 mil) y el último premio que vendí fue el quinto premio. La gente que no conozco viene y me dice: ‘me dicen que tú vendes’, y yo le digo que vendo billetes, pero ellos me dicen que yo vendo premios y que por eso vienen aquí. Aquí es donde más se venden premios en Supermax”, aseguró Huertas, cuya clientela fiel, dijo, son personas mayores.