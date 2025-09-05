Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
5 de septiembre de 2025
87°tormenta
NegociosConsumo
Suscriptores
Bolsa de valores 06:21 PM
S&P 500
6468.60
-0.51%
·
Dow Jones
45332.51
-0.63%
·
Nasdaq
21653.88
-0.25%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¡Aumenta el pote! Ahora el premio del Powerball está en $1,800 millones

El sorteo se celebrará este sábado por la noche

5 de septiembre de 2025 - 12:48 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El sorteo del sábado será el sorteo número 42 desde que el premio mayor de Powerball fue ganado anteriormente en California el 31 de mayo de 2025. (Jenny Kane)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El premio mayor del Powerball recibió un impulso antes del próximo sorteo que se celebrará la noche del sábado.

RELACIONADAS

El pote del juego aumentó esta mañana de $1,700 millones a un asombroso monto de $1,800 millones. El premio mayor tiene un valor estimado en efectivo de $826.4 millones.

El sorteo del Powerball del sábado ahora se ubica como el segundo más grande en la historia de la lotería de Estados Unidos, solo por detrás del récord mundial de $2,040 millones ganado en California el 7 de noviembre de 2022.

“La emoción está creciendo a medida que los jugadores esperan con ansias el sorteo de mañana por la noche para este premio histórico”, dijo Matt Strawn, presidente del Grupo de Producto Powerball y director ejecutivo de la Lotería de Iowa. “Alentamos a todos a jugar con responsabilidad y a sentirse orgullosos de saber que cada boleto de $2 también ayuda a apoyar buenas causas en su comunidad”.

Estos son los números de Powerball que salen con mayor frecuencia

Estos son los números de Powerball que salen con mayor frecuencia

Así se juega Powerball: conoce la gran diferencia entre las bolas blancas y las rojas

El sorteo del Powerball del sábado se transmitirá en vivo a las 10:59 p.m. desde el estudio de la Lotería de Florida en Tallahassee, Florida. También, se transmitirá en vivo por powerball.com.

Si un jugador gana el premio mayor del Powerball, podrá elegir entre un premio anual estimado en $1,800 millones o un pago único estimado en $826.4 millones. Cabe destacar que ambas alternativas de premio se presentan sin aplicar impuestos. Si el ganador elige la opción de anualidad, recibirá un pago inmediato seguido de 29 pagos anuales que aumentan un 5% cada año.

El sorteo del sábado será el número 42 desde que el premio mayor del Powerball fue ganado en California el 31 de mayo de 2025. Esta racha récord ya ha producido 101 boletos ganadores por un valor de $1 millón o más, y más de mil boletos ganadores por un valor de $50,000 o más.

Los boletos del Powerball cuestan $2 por jugada. Se venden en 45 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Más de la mitad de todos los ingresos por la venta de boletos de Powerball permanecen en la jurisdicción donde se vendió el boleto.

Desde su primer sorteo en 1992, el juego Powerball ha ayudado a generar más de $36 mil millones para buenas causas apoyadas por las loterías de Estados Unidos.

Otras notas que te pueden interesar:

Puerto Rico entre las jurisdicciones donde más se vende el Powerball: conoce cuánto se jugó en el pasado sorteo

¿Cuánto realmente ganarías si te llevas los sobre $1,000 millones del Powerball?

¿Buscas ganar los sobre $1,000 millones del Powerball? Esto es lo que debes saber para jugar en este sorteo

Tags
Breaking News
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 5 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: