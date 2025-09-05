¡Aumenta el pote! Ahora el premio del Powerball está en $1,800 millones

El premio mayor del Powerball recibió un impulso antes del próximo sorteo que se celebrará la noche del sábado.

El pote del juego aumentó esta mañana de $1,700 millones a un asombroso monto de $1,800 millones. El premio mayor tiene un valor estimado en efectivo de $826.4 millones.

El sorteo del Powerball del sábado ahora se ubica como el segundo más grande en la historia de la lotería de Estados Unidos, solo por detrás del récord mundial de $2,040 millones ganado en California el 7 de noviembre de 2022.

“La emoción está creciendo a medida que los jugadores esperan con ansias el sorteo de mañana por la noche para este premio histórico”, dijo Matt Strawn, presidente del Grupo de Producto Powerball y director ejecutivo de la Lotería de Iowa. “Alentamos a todos a jugar con responsabilidad y a sentirse orgullosos de saber que cada boleto de $2 también ayuda a apoyar buenas causas en su comunidad”.

El sorteo del Powerball del sábado se transmitirá en vivo a las 10:59 p.m. desde el estudio de la Lotería de Florida en Tallahassee, Florida. También, se transmitirá en vivo por powerball.com.

Si un jugador gana el premio mayor del Powerball, podrá elegir entre un premio anual estimado en $1,800 millones o un pago único estimado en $826.4 millones. Cabe destacar que ambas alternativas de premio se presentan sin aplicar impuestos. Si el ganador elige la opción de anualidad, recibirá un pago inmediato seguido de 29 pagos anuales que aumentan un 5% cada año.

El sorteo del sábado será el número 42 desde que el premio mayor del Powerball fue ganado en California el 31 de mayo de 2025. Esta racha récord ya ha producido 101 boletos ganadores por un valor de $1 millón o más, y más de mil boletos ganadores por un valor de $50,000 o más.

Los boletos del Powerball cuestan $2 por jugada. Se venden en 45 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Más de la mitad de todos los ingresos por la venta de boletos de Powerball permanecen en la jurisdicción donde se vendió el boleto.

Desde su primer sorteo en 1992, el juego Powerball ha ayudado a generar más de $36 mil millones para buenas causas apoyadas por las loterías de Estados Unidos.