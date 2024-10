Cadenas adelantan las ofertas navideñas, pese a que el Viernes del Madrugador será más tarde este año

La ejecutiva mencionó que desde la pandemia del COVID-19 en 2020, las ventas del Madrugador se han transformado. No se limitan a un día y a unas horas -como antes-, ahora comienzan días previos al Día de Acción de Gracias, hay especiales días después; y el consumidor no tiene que trasnochar para obtener buenas ofertas y artículos en especial.

Algunos puntos del acuerdo de interés para el consumidor

-Si el comercio no tiene disponible algún artículo anunciado en especial para las Ventas de Época Navideña, ofrecerá a los clientes que lo soliciten, artículos sustitutos o vales (“rain-checks”), o alternativas de productos similares o envío del artículo a sus residencias. En caso de ventas de artículos por internet se indicará que el evento tendrá vigencia mientras dure la mercancía o hasta que se agote el inventario, por lo que no será necesario ofrecer vales o artículos sustitutos.

- Para evitar las aglomeraciones, no se les requerirá a los comercios incluir el Tiempo Mínimo Garantizado ni ofrecer vale o sustitutos en sus anuncios de internet, por resultar incompatible su implementación con este tipo de venta.

- Los shoppers que contengan artículos a precio regular, compra excepcional, increíble o extraordinaria y artículos para los cuales el comercio no viene obligado a ofrecer vales ni artículo sustituto deben cumplir con lo especificado en el reglamento de prácticas comerciales en cuanto a indicar que es precio regular, que no aplica “rain check” ni artículo sustituto, etc.