Claro revalida como mejor red fija de internet en los premios de Ookla

Claro Puerto Rico informó que fue reconocida nuevamente por Ookla, líder mundial en pruebas e inteligencia de conectividad, como la proveedora en Puerto Rico con mejor red fija, red fija más rápida y mejor experiencia para videojuegos en su servicio de internet fijo.

La empresa también reportó, mediante comunicado, que su red móvil recibió el galardón a la mejor experiencia en video 5G en la más reciente edición de los Speedtest Awards de Ookla.

Estos premios se otorgan a base de millones de pruebas reales realizadas por usuarios durante el primer semestre (enero a junio) de 2026, a través de la aplicación Speedtest.

La evaluación analizó el desempeño de las principales redes del país en métricas como velocidad, latencia y calidad de la experiencia, utilizando datos recopilados directamente desde dispositivos de los usuarios en condiciones reales de uso.

“Cuando un cliente busca cuál es el mejor internet de Puerto Rico, la respuesta debe estar respaldada por evidencia. Estos reconocimientos de Ookla demuestran que Claro cuenta con la mejor red fija del país, ofreciendo velocidades simétricas de hasta 1,000 megas en download y 1,000 megas de upload, lo que garantiza una experiencia superior para trabajar, estudiar, entretenerse y jugar en línea”, expresó por escrito Enrique Ortiz de Montellano, presidente y principal oficial ejecutivo de Claro Puerto Rico. “Al mismo tiempo, el premio Best 5G Video Experience confirma la calidad que brinda nuestra red 5G para disfrutar contenido de video dondequiera que estén nuestros clientes”.

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Según Ortiz de Montellano, el reconocimiento como Mejor Red Fija evaluó el desempeño integral de la red, mientras que Red Fija Más Rápida se concentró en que Claro ofreció las velocidades más altas entre los principales proveedores de ese servicio en Puerto Rico.

A su vez, Mejor Experiencia para Gaming reconoció la baja latencia y estabilidad que requieren los videojuegos en línea. Y, en la categoría móvil, el premio Best 5G Video Experience destacó la calidad de reproducción y visualización de contenido de video sobre la red 5G de Claro.

El ejecutivo afirmó que los resultados son producto de las inversiones continuas que Claro realiza para fortalecer su infraestructura tecnológica en Puerto Rico.

“Cada inversión que realizamos tiene el propósito de ofrecer la mejor experiencia de conectividad a nuestros clientes, y tener la mejor infraestructura digital para impulsar el desarrollo económico del país. Revalidar como la Mejor Red Fija de Puerto Rico y sumar reconocimientos que validan nuestra velocidad, desempeño para gaming y experiencia de video 5G confirma que seguimos estableciendo el estándar de la industria. Más que una promesa, es un liderazgo demostrado con datos reales”, concluyó Ortiz de Montellano.