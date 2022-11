De todas las recomendaciones que existen para ahorrar en la Navidad, hay una que podría evitar muchos dolores de cabeza una vez se abre -y se olvida- el último pastel navideño: evitar las compras con tarjetas de crédito si no hay un plan para saldarlas en poco tiempo.

Así opinaron los expertos en planificación financiera entrevistados por El Nuevo Día y quienes ofrecieron una guía práctica para evitar que el regocijo de la Navidad nuble el pensamiento crítico y lleve a los consumidores a gastar demás.

Según el planificador financiero certificado Kurt A. Shindler, la clave está en comenzar a hacer listas de los regalos que queremos comprar y establecer cuánto será el gasto por artículo antes de poner un pie en las tiendas. De igual forma, recomendó hacer una lista de los arreglos que se quiere realizar en el hogar para la Navidad y luego reducirla a lo que es posible con el presupuesto disponible.

“Estamos en Navidad y el amor abunda y el deseo de comprar abunda. Yo tengo cuatro hijos y el reto es cómo hacer los regalos sin romper el banco”, afirmó. “No debemos dejarnos llevar por lo que está en especial. Si no está en mi lista, aunque esté en especial, si no lo necesito, no lo compro. A veces compramos cosas que están en especial, pero no las necesitamos. Si la computadora que tenemos todavía sirve, no necesito comprar otra”.

Recomendó que el uso de tarjetas de crédito se limite a compras que se puedan saldar en los próximos dos meses, para evitar cargos adicionales.

La Oficina de la Comisionada de Instituciones Financieras (OCIF) cuenta con un Instituto de Educación Financiera en el que ofrecen alternativas para educarse en estos temas, incluyendo los gastos navideños.

Natalia I. Zequeira Díaz, comisionada de OCIF, también recomendó hacer la lista pero instó a que sea bien detallada con las personas, regalos y el dinero a gastarse en cada compra.

“Haga una lista y no salga sin ella”, dijo. “Eso va a prevenir que incurras en gastos que no estaban presupuestados. Debemos tener todos los gastos, porque en Navidad vamos a fiestas, decoramos. Otra recomendación es que las compras sean escalonadas. Si cobras quincenal, pues dividir las compras para que no sean todas a la vez y no haya que pagar de cantazo”.

Sobre las tarjetas de crédito atadas a una tienda en particular, afirmó que es una consideración que debe tomar cada persona a base de la cantidad de veces que compra en una tienda y los recursos que tenga para saldar la tarjeta.

“Hay momentos en los que eso puede hacer mucho sentido. Pero si el cliente no tiene buenos hábitos de pago, esas tarjetas pueden tener intereses muy altos. Reiteramos que deben poner un límite al gasto que se hace en tarjeta de crédito”, expresó. “Si no tomamos eso en consideración, nos puede llevar a un endeudamiento mayor”, concluyó la comisionada.

Por su parte, Carlisa Colón, quien ofrece coaching financiero a través de sus páginas de Finanzas con Chispa, fue más radical y advirtió que si el consumidor sabe que no tiene la disciplina de saldar el monto total de la tarjeta de crédito, es mejor que no la utilice para las compras navideñas.

“Si yo sé que en 30 días no voy a poder pagar la totalidad de la factura, no lo haga. No es que gastas $300 y le vas a abonar $100. Eso no funciona así. Lo que te hayas ahorrado lo van a cobrar en intereses o pagos tardíos. Si no eres disciplinado o no puedes pagar la totalidad, no compres con crédito”, advirtió.

Si fueran a utilizarse las tarjetas de crédito, recomendó aprovechar las compras navideñas para redimir los puntos de la tarjeta de crédito y procurar así ahorros adicionales en el gasto.

Colón opinó que hay otras formas de ahorrar como es en la compra del papel de regalo y en reutilizar los adornos navideños. “Yo, por ejemplo, no compro papel de regalo. Desde chiquita hago lo mismo con mi mamá: arrancamos páginas bonitas de revistas y con eso envolvemos los regalos. Otra cosa son los adornos. Llevo 18 años con los mismos adornos”, relató.

Ahorrar parte del bono

Los expertos en finanzas estimaron que el gasto de Navidad podría representar una especie de mes adicional en el presupuesto familiar. Hablaron de manejar este presupuesto al igual que los otros meses y separar también un dinero para ahorrar. Colón incluso recomienda ahorrar el 10% del bono de Navidad.

“Llega Navidad y nos entra la alegría porque vemos que tenemos más dinero y creemos que tenemos permiso para gastar, pero la Navidad no es una emergencia. Por lo tanto, no hay que gastar todo el bono ni hay que gastar el fondo de tranquilidad que tengamos”, indicó Colón.

Shindler, en tanto, opinó que “el bono de Navidad es para gastar, pero eso no quiere decir que hay que gastarlo completo”.

“En Navidad se endeuda mucha gente porque hay ofertas, queremos cumplir y queremos regalar, queremos comprar y arreglar la casa. Pero no hay que gastar mucho dinero, podemos ser creativos”, indicó el profesor universitario.