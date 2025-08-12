Opinión
12 de agosto de 2025
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Conoce dónde se vendió el boleto de Powerball que otorgó $50,000 a un jugador

La persona afortunada logró el premio secundario mediante una jugada manual

12 de agosto de 2025 - 8:56 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Estos son los números de Powerball que salen con mayor frecuencia

Así se juega Powerball: conoce la gran diferencia entre las bolas blancas y las rojas

Así se juega Powerball: conoce la gran diferencia entre las bolas blancas y las rojas

Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

En el sorteo del Powerball del pasado 9 de agosto, un afortunado jugador logró acertar cuatro de los números mediante una jugada manual, llevándose así un premio secundario de $50,000.

Este martes, la Lotería Electrónica precisó en su página que el boleto ganador fue vendido en la gasolinera Puma, en el barrio Dos Bocas, de Trujillo Alto.

Los números ganadores del sorteo del fin de semana fueron 7, 14, 23, 24 y 60, con el bolo rojo 14. En síntesis, la persona logró acertar cuatro de los números más el bolo rojo.

En total, 28 jugadores en todo Estados Unidos obtuvieron premios de $50,000.

El premio para el sorteo del lunes ascenderá a unos $526 millones, de acuerdo con la página de Powerball.

---

Consulta aquí la sección de Lotería de El Nuevo Día.

ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
