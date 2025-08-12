Conoce dónde se vendió el boleto de Powerball que otorgó $50,000 a un jugador

Así se juega Powerball: conoce la gran diferencia entre las bolas blancas y las rojas

En el sorteo del Powerball del pasado 9 de agosto, un afortunado jugador logró acertar cuatro de los números mediante una jugada manual, llevándose así un premio secundario de $50,000.

Este martes, la Lotería Electrónica precisó en su página que el boleto ganador fue vendido en la gasolinera Puma, en el barrio Dos Bocas, de Trujillo Alto.

Los números ganadores del sorteo del fin de semana fueron 7, 14, 23, 24 y 60, con el bolo rojo 14. En síntesis, la persona logró acertar cuatro de los números más el bolo rojo.

En total, 28 jugadores en todo Estados Unidos obtuvieron premios de $50,000.

El premio para el sorteo del lunes ascenderá a unos $526 millones, de acuerdo con la página de Powerball.