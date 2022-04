El apagón que hace poco más de una semana dejó a oscuras -nuevamente- a Puerto Rico por más de 24 horas revivió, para muchos, los trajines que conlleva la vida sin electricidad: las filas para comprar linternas, abanicos portátiles y gasolina y el runrún de los generadores que opacan los coquíes en las noches.

Sabiendo que -por causa de la naturaleza o por los problemas que encara el sistema eléctrico- el evento de la semana pasada no será el último, echamos un vistazo a algunas alternativas para energizar su hogar sin dejar el dinero que no tiene en un generador de gran capacidad o un sistema de paneles solares y baterías.

“Puerto Rico no está preparado para otro evento como (el huracán) María”, lamentó José Molina, gerente de Batteries+Bulbs en San Juan, mientras relataba que cuando se produjo el más reciente apagón, la avalancha de personas en busca de cualquier aparato que les diera electricidad parecía no tener fin.

PUBLICIDAD

¿Electricidad para qué?

Según Molina, si bien ha notado que en los pasados cinco años muchos consumidores se han educado para no quedar a oscuras, todavía queda su buena cuota de consumidores en Puerto Rico que desconocen lo que pueden hacer cuando se interrumpe el servicio eléctrico. En otros casos –y con cierta frecuencia, personas de edad avanzada- adquieren equipos que no se ajustan a sus necesidades o no entienden su funcionamiento y no pueden utilizarlos cuando más los necesitan.

De acuerdo con Molina, antes de intentar “prender” la casa cuando se va la luz, la clave es analizar qué interesa energizar.

“Hay que mirar detrás de la nevera y ver los ‘watts’ (vatios) que consume”, explicó Molina al subrayar que hay que repetir el mismo ejercicio con cada equipo a energizarse.

La segunda cosa, sugirió Molina, es procurar que los equipos sean de alta eficiencia, es decir, de bajo consumo eléctrico.

Cambie las bombillas incandescentes por luces LED e instale en el exterior de su propiedad, luces que puedan recargarse con energía solar, por ejemplo.

Una vez realizado ese ejercicio, entonces, identifique qué equipo le conviene más o si necesitará una combinación de estos, explicó Molina.

Pros y contras de las plantas eléctricas

La alternativa más común, explicó Molina, es un generador portátil porque estos pueden energizar diversos aparatos a la vez como una nevera pequeña, abanicos o televisores.

/ Jesús Manuel Pesquera es el dueño del colmado Jardines, ubicado frente al residencial Jardines de Caparra. Hasta la mañana del sábado, el gasto en gasolina para nutrir 10 generadores que energizan su negocio, su casa y residencias de otros familiares con necesidad, va por $400. (David Villafane/Staff)

Pesquera muestra sus plantas eléctricas, las que usa para mantener su negocio y hogar con luz. (David Villafane/Staff)

Pedro Feliciano, dueño de Colmado Feliciano. (David Villafane/Staff)

José Rosario en su negocio Next Generation Cut junto a su cliente Omar Dávila. “Tienes menos cliente y trabajar es fuerte con abanicos porque el calor está fuerte y se afecta el negocio”, dijo Rosario al comentar que para él no es opción cerrar el local ya que “tienes que pagar las deudas sí o sí”. (David Villafane/Staff)

Sector La Morenita, Bayamón. (David Villafane/Staff)

Poste de luz en Jardines de Caparra. (David Villafane/Staff)

Vicente Ortiz, residente en La Morenita, abre su factura de energía eléctrica. (David Villafane/Staff)

Un residente del sector La Morenita en Bayamón. (David Villafane/Staff)

Zona de Jardines de Caparra aún sin servicio de energía eléctrica. (David Villafane/Staff)

José Rosario en su negocio Next Generation Cut junto a su cliente Omar Dávila. (David Villafane/Staff)

Cynthia Rosario, empleada del laboratorio, indicó que el sistema de computadora con que se corre el día a día del laboratorio estaba “lento” y la avería en el sistema eléctrico dejó al local sin teléfono. (David Villafane/Staff)

En estos casos, tendrá la conveniencia de un suplido eléctrico relativamente prolongado, pero un generador que funcione con gas propano, gasolina o diésel requiere comprar esos suministros y almacenarlos con frecuencia.

PUBLICIDAD

Además, será necesario asegurar el mantenimiento del equipo, lo que supone comprar piezas, aceite y filtros, según lo requiera cada unidad.

Molina recordó que durante el huracán María, utilizar su planta eléctrica le costó unos $2,000, solo en gasolina.

En el nicho de las plantas eléctricas, algunos prefieren los generadores de doble combustible, es decir, aquellos que generan electricidad con gasolina o gas propano. Este último, un suministro que podría tener en casa si utiliza una barbacoa, estufa o secadora de gas.

Aparte del impacto adverso a la calidad del aire, el lado no tan agradable de los generadores de combustible es el ruido, muchas veces, cercanos a 70 decibles.

Más allá de las molestias con los vecinos, tal nivel de ruido, según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), puede comenzar a dañar el sistema auditivo si la exposición es prolongada.

La otra alternativa, pero mucho más costosa, son los generadores portátiles tipo “inverter”, cuyo sonido y consumo de combustible son más bajos y más eficientes, respectivamente.

Tras evaluar diversos generadores portátiles de gasolina, el año pasado, Consumer Reports concluyó que el generador DeWalt DXGNR4000 y el Craftsman 030729 serían las mejores alternativas con un precio menor a $1,000 y considerando calidad, suministro de la electricidad, ruido y facilidad de uso.

Considerando iguales criterios, pero en el segmento de las plantas “silenciosas” o “Inverters”, la unidad Honda EU7000is y el Predator 9500 serían las más recomendadas aunque su precio supera los $5,000 y $2,300, respectivamente.

PUBLICIDAD

Baterías para cada lugar

Una segunda alternativa para tener electricidad mientras se restablece el servicio son las baterías, explicó Molina.

Se trata de equipos más amigables al ambiente, no hay que hacer fila en las gasolineras ni necesitan mucho mantenimiento. Las pilas con litio son menos contaminantes y de mayor durabilidad, aseveró el ejecutivo.

Para Molina, lo básico en cualquier hogar debe ser adquirir un “inverter” de unos 400 vatios y conectar este a una batería de 12 voltios y 100 amperes. Eso daría para conectar algún abanico pequeño y el módem para el servicio de internet, por ejemplo. La batería a utilizarse debe ser sellada, lo que se conoce como AMP.

Es un procedimiento parecido a cargar la batería de un auto.

Los “inverters” poseen capacidades distintas, como es el caso de los fabricados por Duracell, que oscilan entre 400 y 3,000 vatios. A mayor capacidad, mayor precio, pero los más pequeños podrían comenzar en $40.

En el nicho de las baterías, el segmento de los bancos de energía portátiles o “power stations” se ha vuelto popular porque sirve cuando no hay electricidad, pero también cuando se va de viaje, se trabaja en exteriores, en un día de acampar o de playa.

Molina aseguró que, en ese nicho, los productos desarrollados por Goal Zero se han ganado un lugar por su facilidad de uso, su política de garantía (hasta dos años) y su diversidad.

Mientras una batería Yeti 200X (por debajo de los $400) podría cargar un ordenador portátil y un celular hasta cuatro y 16 veces antes de una recarga; una estación 3000x –que figura como la alternativa recomendada por Consumer Reports– podría energizar un refrigerador que consuma 66 vatios por cerca de 46 horas. Su costo, empero, supera los $3,500.

PUBLICIDAD

Aunque Goal Zero es una de las marcas más reconocidas entre los fans de la energía portátil, otras tienen aceptación como Nature Power, y en-CUBE, este último fabricado por Kohler.

El reto con las baterías o bancos de energía es que estos deben recargarse con frecuencia, en especial, si el uso es intenso.

Para ello, lo conveniente es que la batería o estación de energía pueda cargarse por diversas fuentes, como paneles solares, una toma de corriente regular o incluso, desde el auto y eso significa invertir en paneles y cables de conexión.

Lea las instrucciones

Otro elemento clave en cualquier equipo, pero sobre todo, en las baterías es “leer las instrucciones”, pues a menudo, los consumidores desconocen su manejo, dijo Molina.

Según Molina, más allá de los bancos de energía o generadores, también es conveniente hacerse de lámparas de alta iluminación que funcionen con baterías regulares o que se carguen con luz solar. También pueden adquirirse para cada integrante del hogar “power banks” tan pequeños como un móvil, pero que proveen carga adicional a celulares, tabletas y ordenadores. Algunos de estos equipos pueden operar por largas horas y sus costos comienzan entre $25 y $30.