Consumer Credit Counseling Services of Puerto Rico Inc. (CONSUMER), entidad sin fines de lucro dedicada a la educación financiera, se ha afiliado a GreenPath Financial Wellness, organización que brinda servicios de asesoría financiera y manejo de deudas, lo que les permitirá a ambas entidades maximizar el apoyo que brindan a los consumidores en Puerto Rico y Florida Central.

Juntos, GreenPath y CONSUMER ofrecerán un mayor apoyo a los que necesiten orientación, ayudándolos a estabilizar sus presupuestos, reducir deudas, rehabilitar su crédito, adquirir su primera casa, recuperarse de eventos atmosféricos y lograr tranquilidad financiera.

Si bien ambas organizaciones continuarán operando bajo sus respectivas marcas, la afiliación facilitará mayores recursos compartidos, eficiencias, alcance y capacidad en estos mercados.

Ambas organizaciones son miembros de la Fundación Nacional para el Asesoramiento Crediticio (NFCC) y están acreditadas por el Consejo de Acreditación (COA). Los clientes de CONSUMER pueden esperar el mismo servicio local en persona y en adición tendrán acceso a programas de asesoramiento ampliados y nuevas herramientas tecnológicas a través de GreenPath.

El 98% de los puertorriqueños se identifican como hispanos y el 62% del crecimiento de la población de EE.UU. entre hoy y 2025 se identificará como latino. Con la presencia fisica y un mayor compromiso en Puerto Rico y Florida Central, GreenPath fortalecerá sus iniciativas de crecimiento en el mercado latino.

La afiliación servirá como incubadora de conocimientos culturales, ayudando a GreenPath a desarrollar nuevos programas y plataformas digitales que satisfagan las necesidades de los latinos.

“En la actualidad, GreenPath presta servicios a miles de comunidades de habla hispana. Sin embargo, hay millones más a los que podemos ayudar de manera profunda”, dijo Kristen Holt, presidenta y principal oficial ejecutiva de GreenPath.

“Estamos comprometidos con la Inclusión, Diversidad, Equidad y Acceso (IDEA). Esto incluye la creación de programas sólidos y el acceso a servicios que ayuden a reducir las brechas de riqueza para la comunidad latina de EE.UU. Juntos, nuestros dos equipos trabajarán a la perfección utilizando nuestro conocimiento y experiencia para que eso suceda”, añadió Holt.

Por su parte, Eugenio Alonso, presidente y director ejecutivo de CONSUMER, expresó: “GreenPath vino a nosotros con un fuerte deseo de expandirnos en las comunidades a las que ya sirve CONSUMER. GreenPath ha establecido estrategias e infraestructura que nos permitirán ser el principal proveedor de bienestar financiero para las comunidades de habla hispana”.

La familia de empresas GreenPath ahora incluye CONSUMER, Homeownership Preservation Foundation, Clarifi y Rural Dynamics, Inc. El año pasado, GreenPath brindó más de 88,000 servicios de asesoría financiera a personas en todo el país, ayudó a más de 18,000 hogares a evitar la ejecución hipotecaria y reembolsó más de SI 85 millones en deuda de consumo.

GreenPath, fundada hace más de 60 años, es una de las agencias de asesoría financiera más grandes del país. Con sede en Michigan, la entidad y sus afiliados trabajan directamente con individuos y más de 580 socios de cooperativas de crédito, bancos, jubilaciones/seguros y empleadores en los EE.UU. desde más de 20 ubicaciones y mediante acceso telefónico y herramientas en línea.