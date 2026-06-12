Continúa “La Movida del Verano” en Plaza Las Américas
La tradicional exhibición de autos continuará hasta el 14 de junio
12 de junio de 2026 - 9:00 AM
12 de junio de 2026 - 9:00 AM
Amantes de los autos podrán disfrutar de la tradicional exhibición “La Movida del Verano” en el Atrio Central de Plaza Las Américas hasta el 14 de junio.
En el evento, que inició el pasado 8 de junio, un selecto grupo de distribuidores y concesionarios se han unido para presentar sus vehículos más “cool”.
Segun se informó en comunicado de prensa, Genesis, Chevrolet, Mustang, Mazda, Nissan, Jeep, Ford y GMC cortesía de Hertz son las marcas presentes.
La selección de SUVs, vehículos familiares y autos deportivos que allí se muestran se destacan por sus cualidades funcionales, belleza y comodidad, así como por su desempeño y atributos de seguridad, alta tecnología, eficiencia y gran rendimiento, se informó.
El evento también cuenta con una colorida exhibición de los famosos descapotables, símbolos de las actividades veraniegas. Integrantes del Club Miata de Puerto Rico aportaron ejemplares de las distintas generaciones del famoso “roadster” japonés, para el deleite de las miles de personas que disfrutan anualmente este popular evento.
Durante la apertura, Aida Y. Rivera Colón, gerente de Mercadeo de Seguros Múltiples, dio la bienvenida oficial, reafirmando el compromiso de la empresa con la industria local de automóviles.
En la actividad también se reconoció al Coro de la Escuela Libre de Música en su regreso de cantar en la Catedral de St. Patrick y Carnegie Hall, en Nueva York. A lo largo de la semana y con el apoyo de la Fundación Chicas by Alejandra, compartirán con el público “los valores educativos de la conocida institución musical”.
La editora de Negocios Joanisabel González explica los temas económicos más importantes a nivel local e internacional.
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