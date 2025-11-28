DACO activa línea telefónica exclusiva para Black Friday

Los consumidores que enfrenten problemas hoy viernes durante las ventas del Madrugador (“Black Friday”) podrán llamar al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) para que atiendan su situación en tiempo real.

Aunque el gobierno dio el día libre a muchos empleados públicos, personal del DACO estará trabajando en la calle, visitando los comercios, y también estarán atendiendo una línea telefónica exclusiva para los consumidores.

“Queremos que la gente compre tranquila. Si algo ocurre en el momento –un precio que no coincide, una oferta que no respetan, un anuncio confuso- pueden llamarnos de inmediato. Nuestro equipo está listo para ayudar”, expresó Valerie Rodríguez Erazo, secretaria del DACO.

El cuadro telefónico de la agencia es el 787-722-7555. Estará disponible solo hoy viernes, 28 de noviembre hasta las 2:00 p.m.

Las extensiones a marcar por región son:

Arecibo: 14707

Caguas: 14503

Ponce: 14579

San Juan: 14069 y 14070

Mayagüez: 14075