28 de noviembre de 2025
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

DACO activa línea telefónica exclusiva para Black Friday

Los consumidores pueden comunicarse para obtener ayuda en tiempo real

28 de noviembre de 2025 - 9:29 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las líneas telefónicas son exclusivamente para situaciones que ocurran durante las compras de Black Friday. (Xavier Araújo)
Marian Díaz
Por Marian Díaz
Periodista de Negociosmarian.diaz@gfrmedia.com

Los consumidores que enfrenten problemas hoy viernes durante las ventas del Madrugador (“Black Friday”) podrán llamar al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) para que atiendan su situación en tiempo real.

RELACIONADAS

Aunque el gobierno dio el día libre a muchos empleados públicos, personal del DACO estará trabajando en la calle, visitando los comercios, y también estarán atendiendo una línea telefónica exclusiva para los consumidores.

“Queremos que la gente compre tranquila. Si algo ocurre en el momento –un precio que no coincide, una oferta que no respetan, un anuncio confuso- pueden llamarnos de inmediato. Nuestro equipo está listo para ayudar”, expresó Valerie Rodríguez Erazo, secretaria del DACO.

El cuadro telefónico de la agencia es el 787-722-7555. Estará disponible solo hoy viernes, 28 de noviembre hasta las 2:00 p.m.

Las extensiones a marcar por región son:

Arecibo: 14707

Caguas: 14503

Ponce: 14579

San Juan: 14069 y 14070

Mayagüez: 14075

“Estas líneas son exclusivamente para situaciones que ocurran durante las compras de Black Friday. No se usarán para dar seguimiento a querellas previas ni para otros servicios regulares”, agregó la secretaria.

