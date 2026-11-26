El subsecretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Erwin Álvarez, informó que se inspeccionaron 88 comercios al detal durante el ya tradicional “Miércoles Naranja”, como parte de los esfuerzos de la agencia para fiscalizar las ventas del madrugador.

Mediante declaraciones escritas, Álvarez resaltó el cumplimiento de la “inmensa mayoría de los comercios”, durante esta etapa del operativo ‘Ojo al Black Friday 2026’, iniciativa del funcionario dirigida a salvaguardar los derechos de los consumidores durante estos días festivos.

“El DACO ha implementado un práctico programa de monitoreo de todos los parámetros asociados con las tradicionales ventas del Viernes Negro”, dijo el subsecretario. “Nos complace informar que la inmensa mayoría de estos establecimientos cumplieron con todos los reglamentos y leyes que rigen las ventas al detal”.

Desde tempranas horas de la mañana, cientos de inspectores del DACO visitaron negocios en cascos urbanos y otras áreas, para garantizar el cumplimiento.

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“Miércoles Naranja” se celebra en la víspera de Acción de Gracias. Es una iniciativa dirigida a promover las compras en mlos comercios locales, antes del furor de las ventas del madrugador.

“Quiero agradecer a nuestros hombres y mujeres del DACO, a nuestros inspectores, así como al personal de la Oficina de Cumplimiento y Enlace Comercial (OCEC), que han estado en la calle velando por nuestros consumidores. Ustedes han hecho la diferencia”, expresó el funcionario.

La OCEC tiene como propósito principal proveer orientación directa a los comerciantes sobre las leyes y regulaciones que rigen las transacciones al detal.

“Reconocemos, además, a los comerciantes locales que se han adherido a los reglamentos para el beneficio de todos. Hoy, jueves, continuamos el monitoreo de ventas mediante el continuo operativo de escritorio que inicio mas temprano esta semana”, finalizó.