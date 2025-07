En todo el sector minorista, no es un fenómeno nuevo. Pero las redes sociales están impulsando la cultura de las compras de dupes en línea a nuevas alturas a medida que los influencers dirigen a sus seguidores a dónde pueden comprar las imitaciones. ¿Quiere probar las zapatillas difusas de $1,000 de Hermès? Target tiene una versión por $15. ¿Busca un bolso hobo Bottega Veneta de $2,800? Hay una versión por $99 en la empresa emergente de ropa y accesorios en línea Quince, que se ha convertido en un destino para los amantes de la moda.

Los dupes no son nuevos. Durante años, las empresas han lanzado una gama de opciones más baratas para que los consumidores compren en lugar de marcas de renombre o etiquetas de diseñador caras, a menudo a través de marcas genéricas o de la casa de los minoristas. A diferencia de las copias más directas del producto con una marca comercial o logotipo no autorizado de una marca patentada, los “dupes” puros que solo se parecen a ciertas características son generalmente legítimos. Incluso pueden despertar la conciencia de los artículos originales.

Pero el creciente frenesí por los dupes, particularmente en el espacio de la moda, indica que muchos compradores quieren probar el lujo, pero ya no quieren pagar (o preocuparse por) obtener lo real.

A finales del año pasado, por ejemplo, la cadena de descuentos Walmart causó revuelo cuando comenzó a vender en línea un bolso de cuero que se parecía al codiciado bolso Birkin de Hermès. El artículo de $78, vendido por Kamugo, que no parece tener su propio sitio web, era una fracción del precio del original, que va desde $9,000 hasta cientos de miles de dólares en sitios de reventa y subastas. Los influencers etiquetaron el bolso de cuero como un “wirkin”. Otros proveedores, incluidos BESTSPR, YMTQ y Judy, aparecían en el sitio de Walmart vendiendo bolsos similares.

Cuando los dupes se aventuran en un territorio legal incierto, Alexandra Roberts, profesora de derecho y medios de comunicación en la Northeastern University, dijo que “el término ‘dupe’ en sí mismo no nos dice mucho sobre la legalidad”, y señaló que la palabra también se ha utilizado para describir falsificaciones más tradicionales.

“Con la moda, en particular, vamos a entrar en algunas preguntas espinosas”, dijo Roberts. Eso incluye qué derechos de propiedad intelectual existen y cuán exigibles son, explicó, y si hay una infracción real o si un producto simplemente se está “colocando como una alternativa menos costosa”.

A menudo, tales disputas se reducen a preguntas de marcas comerciales en torno a la confusión del consumidor o diseños de productos patentados. Varias empresas ya han puesto esto a prueba, pero no siempre con éxito.

En diciembre, por ejemplo, Benefit perdió una demanda en California por la máscara de pestañas Lash ’N Roll de $6 de E.l.f., que es similar a la máscara de pestañas Roller Lash de $29 de Benefit. La decisión del juez fue “una victoria rotunda para nosotros”, dijo anteriormente a The Associated Press el director ejecutivo de E.l.f., Tarang Amin.

Roberts dijo que era “un poco escéptica” de algunas de las afirmaciones de Lululemon, y señaló que las patentes de diseño en particular podrían ser difíciles de impugnar. Y señaló la afirmación de Lululemon sobre la imagen comercial de derecho consuetudinario sobre una “especie de forma de triángulo en la región de la entrepierna” de los pantalones ABC.

“Mi primera reacción como experta en marcas comerciales es que eso parece bastante funcional”, dijo, y la cuestión funcional no está protegida por la ley de marcas comerciales. “Me estaba riendo a carcajadas porque esa afirmación en particular me parecía realmente descabellada. Esos pantalones se ven realmente básicos”.