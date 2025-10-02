Gatorade y Cheetos cambiarán de imagen: esto es lo que le ocurrirá a sus productos

Valhalla — Pepsi se enfrenta a un nuevo desafío: mantener productos como Gatorade y Cheetos vívidos y coloridos sin los colorantes artificiales que los consumidores de Estados Unidos rechazan cada vez más.

PepsiCo, que también fabrica Doritos, el cereal Cap’n Crunch, Funyuns y Mountain Dew, anunció en abril que aceleraría un cambio planificado para usar colores naturales en sus alimentos y bebidas. Alrededor del 40% de sus productos de Estados Unidos ahora contienen colorantes sintéticos, según la compañía.

Pero así como los colores artificiales tardaron décadas en filtrarse en los productos de PepsiCo, eliminarlos probablemente será un proceso de varios años. La compañía dijo que todavía está encontrando nuevos ingredientes, probando las respuestas de los consumidores y esperando que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos apruebe alternativas naturales. PepsiCo no se ha comprometido a cumplir el objetivo de la administración de Donald Trump de eliminar gradualmente los colorantes sintéticos a base de petróleo para fines de 2026.

PUBLICIDAD

“No vamos a lanzar un producto que el consumidor no vaya a disfrutar”, dijo Chris Coleman, director sénior de PepsiCo para investigación y desarrollo de alimentos en América del Norte. “Necesitamos asegurarnos de que el producto sea el correcto”.

Coleman dijo que puede tomar de dos a tres años cambiar un producto de un color artificial a uno natural. PepsiCo tiene que identificar un ingrediente natural que tenga una vida útil estable y no cambie el sabor de un producto. Luego debe garantizar la disponibilidad de un suministro seguro y adecuado. La compañía prueba prototipos con expertos capacitados y paneles de consumidores, luego se asegura de que la nueva fórmula no se enganche en su proceso de fabricación. También tiene que diseñar nuevos envases.

Experimentando con especias para colorear Cheetos

Tostitos y Lay’s serán las primeras marcas de PepsiCo en hacer el cambio, con tortillas y papas fritas teñidas naturalmente que se espera que lleguen a los estantes de las tiendas a finales de este año y salsas teñidas naturalmente que saldrán a la venta a principios del próximo año. La mayoría de las papas fritas, salsas y salsas en las dos líneas ya están coloreadas naturalmente, pero hubo algunas excepciones.

El tinte marrón rojizo de Tostitos Salsa Verde, por ejemplo, provenía de cuatro colores sintéticos: Amarillo 5, Amarillo 6, Rojo 40 y Azul 1. Coleman dijo que la compañía está cambiando a polvo de algarroba, que le da a las papas fritas un color similar, pero necesitaba modificar la receta para garantizar que la adición de la alternativa de cacao no afectara el sabor.

PUBLICIDAD

En sus laboratorios de alimentos y cocinas de prueba de Frito-Lay en Plano, Texas, PepsiCo está experimentando con ingredientes como pimentón y cúrcuma para imitar los rojos y naranjas brillantes en productos como Flamin’ Hot Cheetos, dijo Coleman.

La compañía está buscando batatas moradas y varios tipos de zanahorias para colorear bebidas como Mountain Dew y Cherry 7Up, según Damien Browne, vicepresidente de investigación y desarrollo de la división de bebidas de PepsiCo con sede en Valhalla, Nueva York.

Obtener el tono correcto es fundamental, ya que muchos consumidores conocen productos como Gatorade por su color y no necesariamente por su nombre, dijo Browne.

“Comemos con los ojos”, dijo. “Si miras un plato de comida, generalmente son los diferentes tipos de colores los que te dirán lo que te gustaría o no”.

La demanda del consumidor pasa de un susurro a un rugido

Cuando se fundó Pepsi-Cola Company en 1902, la ausencia de colorantes artificiales era un punto de orgullo. La compañía comercializó Pepsi como “La bebida alimenticia pura original” para diferenciar la cola de sus rivales que usaban plomo, arsénico y otras toxinas como colorantes alimentarios antes de que Estados Unidos los prohibiera en 1906.

Pero los tintes sintéticos finalmente se ganaron a las compañías de alimentos. Eran vibrantes, consistentes y más baratos que los colores naturales. También son rigurosamente probados por la FDA.

Aún así, PepsiCo dijo que comenzó a ver a un pequeño segmento de compradores que pedían productos sin colores ni sabores artificiales hace más de dos décadas. En 2002, lanzó su línea Simply de papas fritas, que ofrece versiones naturales de productos como Doritos. Un Gatorade orgánico sin colorantes salió en 2016.

PUBLICIDAD

“Estamos buscando esas pequeñas señales que se volverán enormes en el futuro”, dijo Amanda Grzeda, directora sénior de experiencia sensorial y del consumidor global de PepsiCo, sobre la estrecha atención de la compañía a las preferencias del consumidor.

Grzeda dijo que el susurro que PepsiCo detectó a principios de la década de 2000 se ha convertido en un rugido, impulsado por las redes sociales y el creciente interés de los consumidores en los ingredientes. Más de la mitad de los consumidores con los que PepsiCo habló para un estudio interno reciente dijeron que estaban tratando de reducir su consumo de colorantes artificiales, dijo Grzeda.

Los colores sintéticos y naturales están en manos de la FDA

Algunos estados, incluidos Virginia Occidental y Arizona, han prohibido los colorantes artificiales en los almuerzos escolares. Pero Browne dijo que cree que los consumidores están impulsando el impulso para revisar los alimentos procesados.

“Los consumidores definitivamente están liderando, y creo que lo que tenemos que hacer es que los reguladores se pongan al día, permitiéndonos aprobar nuevos ingredientes naturales para poder satisfacer su demanda”, dijo.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos ha dicho que está acelerando la aprobación de aditivos naturales después de pedir a las compañías que detengan su uso de colorantes sintéticos. En mayo, la FDA aprobó tres nuevos aditivos de color natural, incluido un color azul derivado de algas. En julio, la agencia aprobó el azul gardenia, que se deriva de un árbol de hoja perenne con flores.

La FDA prohibió un tinte a base de petróleo, Rojo 3, en enero porque se demostró que causaba cáncer en ratas de laboratorio. Y en septiembre, la agencia propuso una prohibición de Orange B, un color sintético que no se ha utilizado en décadas.

PUBLICIDAD

Seis tintes sintéticos siguen aprobados por la FDA y se utilizan ampliamente, a pesar de los estudios mixtos que muestran que pueden causar problemas neuroconductuales en algunos niños. El Rojo 40, por ejemplo, se utiliza en 25,965 alimentos y bebidas en los estantes de las tiendas de Estados Unidos, según la firma de investigación de mercado NIQ.

Pero incluso si décadas de investigación han demostrado que los colores sintéticos son seguros, PepsiCo tiene que sopesar las percepciones públicas, dijo Grzeda.

“Podríamos simplemente seguir ciegamente la ciencia, pero probablemente nos pondría en desacuerdo con lo que nuestros consumidores creen y perciben en el mundo”, dijo.

Pasando las pruebas de sabor y textura

PepsiCo también tiene que equilibrar las necesidades de los consumidores que no quieren que sus bocadillos y bebidas favoritos cambien o se vuelvan más caros debido a los costos de los tintes naturales. Los datos de NIQ muestran que las ventas unitarias de productos anunciados como libres de colores artificiales cayeron bruscamente en 2023 a medida que los precios subieron.

Susan Mazur-Stommen, propietaria de una pequeña empresa en Hinton, Virginia Occidental, recogió algunos Cheetos Puffs de la marca Simply recientemente en una tienda de conveniencia porque eran la única variedad disponible. Encontró que la textura era muy diferente de los Cheetos Puffs regulares, dijo, y su color pálido los hacía menos apetitosos.

Mazur-Stommen dijo que está de acuerdo con el alejamiento de los tintes a base de petróleo, pero no es un problema crítico para ella.

“Lo que estoy buscando es la formulación original”, dijo.

En última instancia, PepsiCo no quiere que los clientes tengan que elegir entre colores naturales y sabores y texturas familiares, dijo Grzeda.