NegociosConsumo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¡Hay un nuevo millonario! Premio de $2 millones de Powerball cae en Puerto Rico

Otro jugador afortunado en la isla también se llevó un premio secundario de $50,000

3 de marzo de 2026 - 7:41 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Powerball llegó a Puerto Rico en el 2014. (The Associated Press)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Una persona en Puerto Rico apostó a su suerte y obtuvo un premio de $2 millones del sorteo de la lotería Powerball..

De acuerdo con el portal del sorteo, los números ganadores fueron 2, 17, 18, 38, 62 y el bolo rojo 20.

Según la página del Powerball, el ganador que acertó cinco números añadió la opción Power Play, lo que elevó su premio a $2 millones, ya que el premio de Match 5 con Power Play es fijo y siempre asciende a esa cantidad, independientemente del multiplicador seleccionado.

De momento, no se ha informado en qué establecimiento o municipio fue vendido el boleto ganador.

Por otro lado, otra persona afortunada en la isla se llevó un premio secundario de $50,000 al acertar cuatro números más el bolo rojo mediante la modalidad de Double Play.

Según el portal del sorteo, los números ganadores bajo Double Play fueron 21, 28, 58, 65, 67 y el bolo rojo 25.

¿Cuándo llegó a Puerto Rico?

El Powerball llegó a Puerto Rico en el 2014 cuando la isla se convirtió en la primera jurisdicción de habla hispana en formar parte de la Asociación de Loterías Multiestatales (MUSL, por sus siglas en inglés).

A partir de ese momento, los habitantes de Puerto Rico han podido participar del popular sorteo. De hecho, tan solo siete meses después de su llegada, la suerte se posó sobre el archipiélago, pues se registró un hito histórico: el primer gran premio otorgado en la isla.

Ese febrero de 2015, una persona compró un boleto en una gasolinera en Ponce que le premió con $188 millones. Dos meses más tarde, se registró el segundo gran premio cuando un boricua compró un boleto en Sabana Grande que le otorgó $50 millones.

---

Consulta aquí la sección de Lotería de El Nuevo Día.

ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez Soto
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
