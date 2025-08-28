Opinión
28 de agosto de 2025
¿Jugaste? Sigue subiendo el pote del Powerball

Nadie se llevó el premio mayor en el sorteo del miércoles

28 de agosto de 2025 - 7:39 AM

Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

El premio mayor del Powerball superará esta semana los $900 millones luego que nadie acertara los seis números en el sorteo del miércoles.

De este modo, para el sorteo del sábado el pote estará en un monto estimado de $950 millones.

Los números ganadores del sorteo del miércoles fueron 9, 12, 22, 41 y 61, con el bolo rojo 25.

“Seis boletos ganaron premios de $1 millón o más en el sorteo de Powerball del miércoles, tras acertar las cinco bolas blancas. Los boletos ganadores de $1 millón se vendieron en Arizona, Nueva York y Virginia. Tres boletos en Misisipi, Ohio y Virginia aumentaron sus ganancias a $2 millones al incluir la opción Power Play por $1 adicional”, precisó Powerball, mediante un comunicado de prensa.

En Puerto Rico, 13 boletos resultaron premiados, el miércoles, con $400 cada uno por haber acertado cuatro números, según la página web de juego.

El Powerball se vende en 45 estados, Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Puerto Rico es el cuarto territorio donde más jugadores prefieren su jugada con Power Play y Double Play, lo que hace que se reporte un gran número de ganadores, informó el Negociado de Loterías de Puerto Rico del Departamento de Hacienda. Estos sorteos se celebran los lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p.m. hora central.

Los 10 premios más altos de Powerball:

$2,040 millones – 7 de noviembre de 2022 – California

$1,765 millones – 11 de octubre de 2023 - California

$1,586 millones – 13 de enero de 2016 – California, Florida y Tennessee

$1,326 millones – 6 de abril de 2024 - Oregon

$1,080 millones – 19 de julio de 2023 – California

$950 millones (estimado) – 30 de agosto de 2025

$842.4 millones – 1 de enero de 2024 – Michigan

$768.4 millones – 27 de marzo de 2019 – Wisconsin

$758.7 millones – 23 de agosto de 2017 – Massachusetts

$754.6 millones – 6 de febrero de 2023 - Washington

---

Consulta aquí la sección de Lotería de El Nuevo Día.

