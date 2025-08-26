Aumenta el premio del Powerball: el próximo sorteo será el séptimo más alto

Así se juega Powerball: conoce la gran diferencia entre las bolas blancas y las rojas

Nadie se llevó el premio mayor en el sorteo del Powerball del lunes, por lo cual el pote se elevó a $815 millones, uno de los más grandes en la historia del juego.

El premio mayor para el sorteo del miércoles será el séptimo más grande, informó Powerball mediante un comunicado de prensa. La última vez que alguien se llevó el “jackpot” fue el 31 de mayo.

“Si un jugador gana el premio mayor del miércoles, podrá elegir entre un premio en anualidades estimado en $815 millones o un pago único estimado en $367.9 millones. Ambas opciones de premio son antes de impuestos. Si el ganador elige la anualidad, recibirá un pago inmediato seguido de 29 pagos anuales que aumentan un 5% cada año”, indicó Powerball.

Los números ganadores del sorteo del lunes fueron 16, 19, 31, 37 y 66, con el bolo rojo 22.

PUBLICIDAD

En dicho sorteo, los premios más altos que se distribuyeron fueron de $1 millón, a dos boletos vendidos en Texas y Georgia.

En Puerto Rico, solo se vendieron boletos que recibieron premios menores en el sorteo del lunes, con el más alto de $300.

Los 10 premios más altos de Powerball: