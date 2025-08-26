Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
26 de agosto de 2025
85°bruma
NegociosConsumo
Suscriptores
Bolsa de valores 12:53 PM
S&P 500
6451.53
-0.24%
·
Dow Jones
45319.25
-0.68%
·
Nasdaq
21509.88
0.06%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Aumenta el premio del Powerball: el próximo sorteo será el séptimo más alto

¿Cuáles han sido los 10 premios más grandes del juego? Aquí te decimos

26 de agosto de 2025 - 7:15 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Estos son los números de Powerball que salen con mayor frecuencia

Estos son los números de Powerball que salen con mayor frecuencia

Así se juega Powerball: conoce la gran diferencia entre las bolas blancas y las rojas

Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

Nadie se llevó el premio mayor en el sorteo del Powerball del lunes, por lo cual el pote se elevó a $815 millones, uno de los más grandes en la historia del juego.

RELACIONADAS

El premio mayor para el sorteo del miércoles será el séptimo más grande, informó Powerball mediante un comunicado de prensa. La última vez que alguien se llevó el “jackpot” fue el 31 de mayo.

“Si un jugador gana el premio mayor del miércoles, podrá elegir entre un premio en anualidades estimado en $815 millones o un pago único estimado en $367.9 millones. Ambas opciones de premio son antes de impuestos. Si el ganador elige la anualidad, recibirá un pago inmediato seguido de 29 pagos anuales que aumentan un 5% cada año”, indicó Powerball.

Los números ganadores del sorteo del lunes fueron 16, 19, 31, 37 y 66, con el bolo rojo 22.

En dicho sorteo, los premios más altos que se distribuyeron fueron de $1 millón, a dos boletos vendidos en Texas y Georgia.

En Puerto Rico, solo se vendieron boletos que recibieron premios menores en el sorteo del lunes, con el más alto de $300.

Los 10 premios más altos de Powerball:

  • $2,040 millones – 7 de noviembre de 2022 – California
  • $1,765 millones – 11 de octubre de 2023 - California
  • $1,586 millones – 13 de enero de 2016 – California, Florida y Tennessee
  • $1,326 millones – 6 de abril de 2024 - Oregon
  • $1,080 millones – 19 de julio de 2023 – California
  • $842.4 millones – 1 de enero de 2024 – Michigan
  • $815 millones (estimado) – 17 de agosto de 2025
  • $768.4 millones – 27 de marzo de 2019 – Wisconsin
  • $758.7 millones – 23 de agosto de 2017 – Massachusetts
  • $754.6 millones – 6 de febrero de 2023 - Washington
Tags
PowerballPowerball en Puerto RicoLoteríaBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Keila López Alicea
Keila López AliceaArrow Icon
Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 26 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: