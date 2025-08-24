¿Ya jugaste? Premio del Powerball aumenta a $750 millones para este lunes
Es la décima cantidad más grande que ha tenido esa lotería, según los organizadores
El premio del Powerball aumentó a la asombrosa cantidad de $750 millones para el sorteo de este lunes.
En un comunicado de prensa, los organizadores de esa lotería informaron que el monto es la décima cantidad más grande que han tenido disponible para el público.
El sábado pasado, salieron los números 11, 14, 34, 47, 51 y el bolo rojo con el 18.
Dos agraciados se llevaron $1 millón cada uno, en los estados de Maine y Nueva York, mientras que alguien se llevó $2 millones en Dakota del Sur, pero nadie se llevó el premio principal.
“Si un jugador gana el premio mayor del lunes, podrá elegir entre un pago anual estimado hasta $750 millones o un pago único estimado en $338.6 millones”, explicó el Powerball.
“Ambas opciones de premio son antes de (rendir) impuestos. Si el ganador elige la anualidad, recibirá un pago inmediato seguido de 29 pagos anuales que aumentan un 5% cada año”, agregó.
