24 de agosto de 2025
NegociosConsumo
Suscriptores
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Ya jugaste? Premio del Powerball aumenta a $750 millones para este lunes

Es la décima cantidad más grande que ha tenido esa lotería, según los organizadores

24 de agosto de 2025 - 10:25 AM

Updated At

Actualizado el 24 de agosto de 2025 - 10:27 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Estos son los números de Powerball que salen con mayor frecuencia

Estos son los números de Powerball que salen con mayor frecuencia

Así se juega Powerball: conoce la gran diferencia entre las bolas blancas y las rojas

Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El premio del Powerball aumentó a la asombrosa cantidad de $750 millones para el sorteo de este lunes.

RELACIONADAS

En un comunicado de prensa, los organizadores de esa lotería informaron que el monto es la décima cantidad más grande que han tenido disponible para el público.

El sábado pasado, salieron los números 11, 14, 34, 47, 51 y el bolo rojo con el 18.

Aquí se vendió el premio de los $1,300 millones del Powerball.Se trata de la tienda de conveniencia The Plaid Pantry convenience en Oregon. Sin embargo, aún no ha sido reclamado.
1 / 13 | Aquí se vendió el premio de $1,300 millones del Powerball. Aquí se vendió el premio de los $1,300 millones del Powerball. - Claire Rush

Dos agraciados se llevaron $1 millón cada uno, en los estados de Maine y Nueva York, mientras que alguien se llevó $2 millones en Dakota del Sur, pero nadie se llevó el premio principal.

“Si un jugador gana el premio mayor del lunes, podrá elegir entre un pago anual estimado hasta $750 millones o un pago único estimado en $338.6 millones”, explicó el Powerball.

“Ambas opciones de premio son antes de (rendir) impuestos. Si el ganador elige la anualidad, recibirá un pago inmediato seguido de 29 pagos anuales que aumentan un 5% cada año”, agregó.

---

Consulta aquí la sección de Lotería de El Nuevo Día.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
