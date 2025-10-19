Opinión
19 de octubre de 2025
76°nubes dispersas
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Powerball deja premio de $150,000 en Puerto Rico

Varias personas también lograron alzarse con un premio de $300 cada uno

19 de octubre de 2025 - 6:39 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los números ganadores fueron: 3, 11, 27, 40, 58 y el bolo rojo 10. (George Walker IV)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Una persona en Puerto Rico ganó el premio de $150,000 en el sorteo del Powerball de este sábado.

RELACIONADAS

De acuerdo con la página de la lotería estadounidense, el afortunado fue en la modalidad de Power Play, modalidad en la que se paga un dólar adicional por jugada para multiplicar sus premios.

Los números ganadores fueron: 3, 11, 27, 40, 58 y el bolo rojo 10.

Mientras, 31 jugadores obtuvieron premios de $300 en Puerto Rico.

Nadie se llevó el premio principal, que aumentó a $304 millones para mañana, lunes.

Estos son los números de Powerball que salen con mayor frecuencia

Estos son los números de Powerball que salen con mayor frecuencia

Así se juega Powerball: conoce la gran diferencia entre las bolas blancas y las rojas

---

Consulta aquí la sección de Lotería de El Nuevo Día.

PowerballPowerball en Puerto RicoBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
