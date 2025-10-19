Powerball deja premio de $150,000 en Puerto Rico

Una persona en Puerto Rico ganó el premio de $150,000 en el sorteo del Powerball de este sábado.

De acuerdo con la página de la lotería estadounidense, el afortunado fue en la modalidad de Power Play, modalidad en la que se paga un dólar adicional por jugada para multiplicar sus premios.

Los números ganadores fueron: 3, 11, 27, 40, 58 y el bolo rojo 10.

Mientras, 31 jugadores obtuvieron premios de $300 en Puerto Rico.

Nadie se llevó el premio principal, que aumentó a $304 millones para mañana, lunes.

