Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
21 de septiembre de 2025
87°aguaceros
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

De $50,000 y $100,000: se llevan dos premios secundarios del Powerball en Puerto Rico

Al momento, no se ha revelado en cuáles municipios se vendieron los boletos ganadores

21 de septiembre de 2025 - 4:41 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Estos son los números de Powerball que salen con mayor frecuencia

Estos son los números de Powerball que salen con mayor frecuencia

Así se juega Powerball: conoce la gran diferencia entre las bolas blancas y las rojas

Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

El sorteo del Powerball del sábado, 20 de septiembre, dejó un total de dos ganadores de premios secundarios de $50,000 y $100,000 en Puerto Rico, según la página de internet de esa lotería.

RELACIONADAS

Al momento, no se ha revelado en cuáles municipios se vendieron los boletos ganadores.

Los números ganadores fueron 15, 29, 64, 66, 67 y una bola roja de 4.

Los ganadores de los premios lograron acertar cuatro bolas blancas más la bola roja ambos, aunque uno de los participantes participó en la modalidad de PowerPlay, lo que duplicó su ganancia.

Actualmente, el premio mayor del Powerball se encuentra en $113 millones y el próximo sorteo será el lunes, 22 de septiembre.

El pasado 6 de septiembre, dos boletos, vendidos en Missouri y Texas, acertaron los seis números en el sorteo de Powerball, repartiéndose un premio mayor de $1,787 millones.

En ese momento, en Puerto Rico cinco personas ganaron premios de $100,000 en Power Play, cada uno. Asimismo, una persona en la isla se llevó $50,000, en una jugada de “Double Play”.

Con las ventas finales de boletos, el premio mayor del Powerball alcanzó los $1,787 millones, convirtiéndose en el segundo premio de lotería más grande ganado en la historia de Estados Unidos, solo por detrás del premio récord mundial de $2.04 millones de Powerball ganado en California el 7 de noviembre de 2022

Tags
Breaking NewsPowerball en Puerto RicoPowerballLotería Electrónica
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 21 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: