De $50,000 y $100,000: se llevan dos premios secundarios del Powerball en Puerto Rico
Al momento, no se ha revelado en cuáles municipios se vendieron los boletos ganadores
21 de septiembre de 2025 - 4:41 PM
El sorteo del Powerball del sábado, 20 de septiembre, dejó un total de dos ganadores de premios secundarios de $50,000 y $100,000 en Puerto Rico, según la página de internet de esa lotería.
Al momento, no se ha revelado en cuáles municipios se vendieron los boletos ganadores.
Los números ganadores fueron 15, 29, 64, 66, 67 y una bola roja de 4.
Los ganadores de los premios lograron acertar cuatro bolas blancas más la bola roja ambos, aunque uno de los participantes participó en la modalidad de PowerPlay, lo que duplicó su ganancia.
Actualmente, el premio mayor del Powerball se encuentra en $113 millones y el próximo sorteo será el lunes, 22 de septiembre.
El pasado 6 de septiembre, dos boletos, vendidos en Missouri y Texas, acertaron los seis números en el sorteo de Powerball, repartiéndose un premio mayor de $1,787 millones.
En ese momento, en Puerto Rico cinco personas ganaron premios de $100,000 en Power Play, cada uno. Asimismo, una persona en la isla se llevó $50,000, en una jugada de “Double Play”.
Con las ventas finales de boletos, el premio mayor del Powerball alcanzó los $1,787 millones, convirtiéndose en el segundo premio de lotería más grande ganado en la historia de Estados Unidos, solo por detrás del premio récord mundial de $2.04 millones de Powerball ganado en California el 7 de noviembre de 2022
