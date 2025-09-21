De $50,000 y $100,000: se llevan dos premios secundarios del Powerball en Puerto Rico

Así se juega Powerball: conoce la gran diferencia entre las bolas blancas y las rojas

El sorteo del Powerball del sábado, 20 de septiembre, dejó un total de dos ganadores de premios secundarios de $50,000 y $100,000 en Puerto Rico, según la página de internet de esa lotería.

Al momento, no se ha revelado en cuáles municipios se vendieron los boletos ganadores.

Los números ganadores fueron 15, 29, 64, 66, 67 y una bola roja de 4.

Los ganadores de los premios lograron acertar cuatro bolas blancas más la bola roja ambos, aunque uno de los participantes participó en la modalidad de PowerPlay, lo que duplicó su ganancia.

Actualmente, el premio mayor del Powerball se encuentra en $113 millones y el próximo sorteo será el lunes, 22 de septiembre.

El pasado 6 de septiembre, dos boletos, vendidos en Missouri y Texas, acertaron los seis números en el sorteo de Powerball, repartiéndose un premio mayor de $1,787 millones.

En ese momento, en Puerto Rico cinco personas ganaron premios de $100,000 en Power Play, cada uno. Asimismo, una persona en la isla se llevó $50,000, en una jugada de “Double Play”.