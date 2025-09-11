Opinión
11 de septiembre de 2025
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¡Apostó a la suerte y ganó! Jugador gana $100,000 en el Powerball en Puerto Rico

El boleto premiado en la isla acertó cuatro de los números, más el bolo rojo

11 de septiembre de 2025 - 7:58 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Estos son los números de Powerball que salen con mayor frecuencia



Así se juega Powerball: conoce la gran diferencia entre las bolas blancas y las rojas

Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking News

Una persona en Puerto Rico apostó a su suerte y obtuvo un premio secundario de $100,000 del sorteo de lotería Powerball en Puerto Rico.

RELACIONADAS

De acuerdo con la página del reconocido sorteo, el ganador fue en la modalidad de Power Play, una modalidad en que una persona paga un dólar adicional por jugada para multiplicar sus premios.

Los números ganadores del último sorteo del Powerball, que se llevó a cabo el miércoles, fueron: 2, 24, 45, 53, 64 y el bolo rojo 5.

El boleto premiado en la isla acertó cuatro de los números más el bolo rojo.

Mientras, nadie logró acertar los números del premio principal de Powerball, que aumentó a $50 millones para el sorteo que está pautado para el sábado.

Los sorteos de Powerball se celebran los lunes, miércoles y sábados, a las 10:59 p.m.

---

Consulta aquí la sección de Lotería de El Nuevo Día.

Breaking NewsPowerballPowerball en Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
