¡Apostó a la suerte y ganó! Jugador gana $100,000 en el Powerball en Puerto Rico

Así se juega Powerball: conoce la gran diferencia entre las bolas blancas y las rojas

Una persona en Puerto Rico apostó a su suerte y obtuvo un premio secundario de $100,000 del sorteo de lotería Powerball en Puerto Rico.

De acuerdo con la página del reconocido sorteo, el ganador fue en la modalidad de Power Play, una modalidad en que una persona paga un dólar adicional por jugada para multiplicar sus premios.

Los números ganadores del último sorteo del Powerball, que se llevó a cabo el miércoles, fueron: 2, 24, 45, 53, 64 y el bolo rojo 5.

El boleto premiado en la isla acertó cuatro de los números más el bolo rojo.

Mientras, nadie logró acertar los números del premio principal de Powerball, que aumentó a $50 millones para el sorteo que está pautado para el sábado.

Los sorteos de Powerball se celebran los lunes, miércoles y sábados, a las 10:59 p.m.