¡Camuy de suerte! Tres de cinco premios secundarios de Powerball en Puerto Rico se vendieron allí

Así se juega Powerball: conoce la gran diferencia entre las bolas blancas y las rojas

Tres de los cinco premios secundarios del Powerball, valorados en $100,000 cada uno y sorteados el sábado en la noche, fueron vendidos en gasolineras del municipio de Camuy, según informó la Lotería Electrónica de Puerto Rico.

Los tres mencionados boletos fueron adquiridos en Ralph Service Station, Riollano Service Station y Río Red Gas Station, todas ubicadas en Camuy.

En total, cinco personas en la isla resultaron ganadoras de premios de $100,000 cada una, correspondientes a la modalidad Power Play.

Además, una sexta persona en Puerto Rico ganó $50,000 con una jugada de “Double Play”.

Ese mismo día, además, hubo dos ganadores del premio mayor de $1,787 millones que fue vendido en los estados de Missouri y Texas.

Los números ganadores del sorteo de Powerball del sábado, 6 de septiembre fueron las bolas blancas 11, 23, 44, 61, 62 y la Powerball roja 17. El multiplicador Power Play fue de 2.

Con las ventas finales de boletos, el premio mayor del Powerball alcanzó los $1,787 millones, convirtiéndose en el segundo premio de lotería más grande ganado en la historia de Estados Unidos, solo por detrás del premio récord mundial de $2.04 millones de Powerball ganado en California el 7 de noviembre de 2022.

“Felicitaciones a nuestros nuevos ganadores del premio mayor de Powerball y a las loterías de Missouri y Texas por vender los boletos ganadores”, dijo Matt Strawn, presidente del Grupo de Productos Powerball y director ejecutivo de la Lotería de Iowa. “Cada boleto de $2 vendido durante esta racha del premio mayor de Powerball les dio a los jugadores una oportunidad de ganar, mientras también apoyaban programas y servicios públicos vitales en sus comunidades — ¡y eso merece celebrarse!”

Cada titular de boleto podrá elegir entre un premio anualizado de $893.5 millones o un pago único de $410.3 millones. Ambas opciones de premio son antes de impuestos. Si un ganador elige la opción de anualidad, recibirá un pago inmediato seguido de 29 pagos anuales que aumentan un 5% cada año.

Las loterías estadounidenses recuerdan a los jugadores que revisen cuidadosamente sus boletos, ya que también se otorgan premios en efectivo por acertar la Powerball roja u otros números de la combinación ganadora.

Más de 9.9 millones de boletos ganaron premios en efectivo en el sorteo de Powerball de anoche.

A nivel nacional, 18 boletos acertaron las cinco bolas blancas y ganaron premios de $1 millón. Los boletos ganadores de $1 millón se vendieron en California (2), Colorado, Florida, Illinois (2), Kansas, Massachusetts, Michigan, Nueva Jersey, Nueva York (2), Ohio (2), Oregon, Texas (2) y Virginia Occidental.

Dos boletos acertaron las cinco bolas blancas y aumentaron sus premios a $2 millones cada uno al incluir la opción Power Play por $1 adicional al momento de la compra. Los boletos ganadores de $2 millones se vendieron en Kansas y Texas.

También hubo 232 boletos que ganaron premios de $50,000 (Match 4 + PB) y 90 boletos que ganaron premios de $100,000 (Match 4 + PB + Power Play).

En el sorteo de Double Play, dos boletos en Florida y Maine ganaron $500,000 cada uno tras acertar las cinco bolas negras. Double Play es una función adicional de $1 que permite a los jugadores usar nuevamente sus números de Powerball en un sorteo separado por la oportunidad de ganar hasta $10 millones. Los sorteos de Double Play se realizan después de cada sorteo de Powerball.