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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Rones de Puerto Rico forma histórica alianza con cuatro equipos de la MLB

El convenio dará paso a la promoción y venta de los licores durante todo el año en eventos relacionados a los equipos

26 de junio de 2026 - 5:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La gobernadora Jenniffer González Colón, al centro, durante el anuncio de una alianza entre Rones de Puerto Rico y Major League Baseball. (Suministrada)
Diego Vega Martínez
Por Diego Vega Martínez
Internado de verano de GFR Mediadiego.vega@gfrmedia.com

El programa Rones de Puerto Rico, adscrito al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), entró en una alianza comercial con cuatro equipos de la Major League Baseball (MLB): los New York Yankees, los New York Mets, los Miami Merlins y los Tampa Bay Rays.

La alianza permitirá que marcas de rones puertorriqueños tengan presencia durante todo el año en las plataformas comerciales de la Liga, alcanzando a millones de consumidores mediante juegos, eventos especiales, experiencias para fanáticos, actividades corporativas, iniciativas promocionales y oportunidades comerciales en mercados como Nueva York y Florida.

Mientras la mayoría de los acuerdos deportivos están reservados para una sola empresa, el modelo adoptado en este acuerdo permite que múltiples marcas puertorriqueñas participen simultáneamente dentro de una misma plataforma, se informó.

La alianza se dio a conocer este viernes en un evento que se llevó a cabo en la Casita de Rones de Puerto Rico en el Viejo San Juan y encabezado por la gobernadora Jenniffer González Colón en compañía del recién confirmado secretario del DDEC, Carlos J. Ríos Pierluisi. La mandataria describió el acuerdo con “un logro histórico para una de las industrias más emblemáticas, exitosas e importantes de Puerto Rico”.

“Que estas instituciones hayan aceptado asociarse con Puerto Rico y con nuestra industria del ron representa una validación extraordinaria de la calidad de nuestros productos, de la fortaleza de nuestra industria y de la capacidad de nuestra isla para competir exitosamente en escenarios de clase mundial”, resaltó González Colón.

Ríos Pierluisi añadió que la alianza representa una validación de la fortaleza de la industria ronera puertorriqueña y de su potencial como socio estratégico, refiriéndose a este como un “home run” para el país.

Por su parte, Carlos B. Herrero Vázquez, director del Programa Rones de Puerto Rico, explicó que el proyecto nació de la visión de transformar el programa de un modelo antes enfocado principalmente en promoción a uno dirigido en ventas, distribución y crecimiento de mercado.

“Durante meses llevamos a cabo investigaciones, reuniones, presentaciones y negociaciones directas con organizaciones de la MLB para demostrar el valor de Puerto Rico como socio estratégico. El resultado es una plataforma comercial sin precedentes que hoy conecta a la industria del ron de Puerto Rico con cuatro de las organizaciones deportivas y de entretenimiento más importantes de los Estados Unidos”, comentó.

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Departamento de Desarrollo Económico y ComercioMLBBéisbolRones de Puerto RicoJenniffer GonzálezYankees de Nueva YorkMets de Nueva York
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Diego Vega Martínez realiza actualmente un internado de verano en GFR Media, donde trabajará entre junio y julio de 2026 redactando para la sección de Negocios de El Nuevo Día. ...
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