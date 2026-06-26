Rones de Puerto Rico forma histórica alianza con cuatro equipos de la MLB

El programa Rones de Puerto Rico, adscrito al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), entró en una alianza comercial con cuatro equipos de la Major League Baseball (MLB): los New York Yankees, los New York Mets, los Miami Merlins y los Tampa Bay Rays.

La alianza permitirá que marcas de rones puertorriqueños tengan presencia durante todo el año en las plataformas comerciales de la Liga, alcanzando a millones de consumidores mediante juegos, eventos especiales, experiencias para fanáticos, actividades corporativas, iniciativas promocionales y oportunidades comerciales en mercados como Nueva York y Florida.

Mientras la mayoría de los acuerdos deportivos están reservados para una sola empresa, el modelo adoptado en este acuerdo permite que múltiples marcas puertorriqueñas participen simultáneamente dentro de una misma plataforma, se informó.

La alianza se dio a conocer este viernes en un evento que se llevó a cabo en la Casita de Rones de Puerto Rico en el Viejo San Juan y encabezado por la gobernadora Jenniffer González Colón en compañía del recién confirmado secretario del DDEC, Carlos J. Ríos Pierluisi. La mandataria describió el acuerdo con “un logro histórico para una de las industrias más emblemáticas, exitosas e importantes de Puerto Rico”.

PUBLICIDAD

“Que estas instituciones hayan aceptado asociarse con Puerto Rico y con nuestra industria del ron representa una validación extraordinaria de la calidad de nuestros productos, de la fortaleza de nuestra industria y de la capacidad de nuestra isla para competir exitosamente en escenarios de clase mundial”, resaltó González Colón.

Ríos Pierluisi añadió que la alianza representa una validación de la fortaleza de la industria ronera puertorriqueña y de su potencial como socio estratégico, refiriéndose a este como un “home run” para el país.

Por su parte, Carlos B. Herrero Vázquez, director del Programa Rones de Puerto Rico, explicó que el proyecto nació de la visión de transformar el programa de un modelo antes enfocado principalmente en promoción a uno dirigido en ventas, distribución y crecimiento de mercado.