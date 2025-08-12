Opinión
12 de agosto de 2025
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Se vendieron en Puerto Rico: retiran jabones y limpiadores antisépticos por riesgo de infección

La FDA advierte que los productos pueden causar infecciones graves, especialmente en personas inmunocomprometidas

12 de agosto de 2025 - 8:39 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Lavar las manos correctamente previene el contagio de algunas enfermedades.
La empresa ya notificó a distribuidores y clientes para que examinen sus inventarios y destruyan los productos afectado, indicó la FDA. (Shutterstock)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, en inglés) informó que la compañía DermaRite Industries retiró voluntariamente varios lotes de jabones y limpiadores antisépticos de venta libre (OTC, por sus siglas en inglés) debido a una contaminación con la bacteria Burkholderia cepacia, que puede provocar infecciones graves y potencialmente mortales.

RELACIONADAS

Los productos retirados incluyen DermaKleen (jabón antiséptico en loción con vitamina E), DermaSarra (analgésico externo para aliviar picazón e irritaciones menores), KleenFoam (espuma antimicrobiana con aloe vera) y PeriGiene (limpiador antiséptico para el área perineal). Según la FDA, fueron distribuidos en todo Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico.

Según un comunicado de prensa de la agencia federal, la bacteria detectada puede causar infecciones locales en personas sanas con lesiones menores en la piel, pero en pacientes inmunocomprometidos puede propagarse al torrente sanguíneo y derivar en sepsis, una condición que pone en riesgo la vida.

Hasta el momento, DermaRite no ha recibido reportes de reacciones adversas vinculadas a este retiro.

La empresa ya notificó a distribuidores y clientes para que examinen sus inventarios y destruyan los productos afectado, indicó la FDA. Las personas que los posean deben suspender su uso de inmediato y comunicarse con su médico si han presentado algún síntoma de infección.

Los jabones y limpiadores antisépticos de DermaRite, como DermaKleen, DermaSarra, KleenFoam y PeriGiene, fueron retirados del mercado tras detectarse contaminación con la bacteria Burkholderia cepacia.Etiqueta de uno de los jabones retirados.Los consumidores deben identificar estos productos y suspender su uso de inmediato para evitar riesgos de salud.
1 / 5 | Estas son las etiquetas de los jabones y limpiadores antisépticos retirados por riesgo de infección. Los jabones y limpiadores antisépticos de DermaRite, como DermaKleen, DermaSarra, KleenFoam y PeriGiene, fueron retirados del mercado tras detectarse contaminación con la bacteria Burkholderia cepacia.

Para más información, los consumidores pueden llamar al 973-569-9000 ext. 104, de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. (hora del Este), o escribir al correo electrónico voluntary.action@dermarite.com.

La FDA exhorta a reportar cualquier reacción adversa o problema de calidad a través de su programa MedWatch, disponible en www.fda.gov/medwatch/report.htm.

Tags
FDAPuerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
