“Un paso importante”: FDA autoriza la primera prueba de sangre para ayudar a diagnosticar el alzhéimer

La nueva prueba, de Fujirebio Diagnostics, Inc., identifica una placa cerebral pegajosa, conocida como beta-amiloide, que es un marcador clave para la enfermedad de Alzheimer. Anteriormente, los únicos métodos aprobados por la FDA para detectar amiloide eran pruebas invasivas de líquido cefalorraquídeo o costosas tomografías por emisión de positrones (PET).

Varios hospitales y laboratorios especializados ya han desarrollado sus propias pruebas internas para el amiloide en los últimos años. Pero esas pruebas no son revisadas por la FDA y generalmente no están cubiertas por el seguro. Los médicos también han tenido pocos datos para juzgar qué pruebas son confiables y precisas, lo que lleva a un mercado no regulado que algunos han llamado “salvaje oeste”.