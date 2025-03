Un tratamiento que parece retrasar síntomas de alzheimer está en riesgo: esta es la razón

“Todavía es un estudio, pero me ha dado una extensión de mi vida que nunca pensé tener” , dijo Jake Heinrichs, de la ciudad de Nueva York. Hoy con 50 años, Heinrichs lleva en ese estudio más de una década y permanece sin síntomas a pesar de haber heredado un gen causante de alzheimer que causó la muerte de su padre y hermano aproximadamente a la misma edad.

Dos medicamentos vendidos en Estados Unidos pueden ralentizar modestamente el empeoramiento del alzheimer en etapa temprana limpiando el cerebro de una sustancia pegajosa llamada amiloide. Pero hasta ahora, no había indicios de que eliminar el amiloide mucho antes —muchos años antes de que aparezcan los primeros síntomas— pudiera posponer la enfermedad.

A pesar del pequeño tamaño del estudio, “es increíblemente importante” , dijo el neurocientífico de la Universidad Northwestern, David Gate, quien no participó en la investigación.

“Una de las razones por las que creo que no hemos progresado en el alzheimer, tanto como deberíamos haberlo hecho, es porque el NIH no ha apoyado una gama suficientemente amplia de hipótesis”, dijo Bhattacharya a los senadores, respondiendo a uno que mencionó un ejemplo de mala conducta científica anterior no relacionada con la investigación actual.