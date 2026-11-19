T-Mobile anunció que se adelantó a las ventas de madrugador o “Black Friday”, al lanzar una semana antes su menú de ofertas navideñas, para todo tipo de cuenta, desde individual o prepagada, hasta familiar o de negocio.

“En T-Mobile queremos que todos consigan su regalo en estas fiestas. Por eso, traemos ofertas y grandes ahorros en lo último en tecnología, a través de T-Mobile, Metro by T-Mobile y T-Mobile for Business, además de beneficios únicos con nuestros nuevos planes T-Mix, que ofrecen mayor flexibilidad y personalización a nuestros clientes”, informó Lyanette Dávila, directora de ventas y mercadeo de T-Mobile Puerto Rico.

Las promociones-que incluyen la opción de adquirir equipos de alta gama gratis, como lo son la serie del iPhone 18 (Pro y Max) y el iPhone 17- se extienden hasta el 2 de diciembre.

Además, se montan en el reciente anuncio de nuevos planes bajo el modelo T-Mix, que permite seleccionar entre promociones, asistentes de inteligencia artificial (IA), “streaming”, música, viajes, servicios de entrega y videojuegos. Algunas de las marcas participantes en esos paquetes son Apple TV, Apple Music, Delta, DoorDash y Google Gemini, entre otras.

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A continuación, una muestra de las ofertas que T-Mobile anunció para clientes nuevos y existentes:

Para líneas individuales, un iPhone 18 Pro gratis o descuento de hasta $1,200 en ese modelo o el de doble pantalla iPhone Duo, al entregar (“trade-in) un equipo elegible en cualquier condición o tener un plan que cualifique para la actualización de equipo. También aplica para cliente nuevo que transfiera su número a T-Mobile y active una nueva línea con un plan elegible.

Para planes de cuatro líneas, $25 al mes por línea ilimitada y cuatro iPhone 17e gratis (sin “trade-in). En el caso de portar números a T-Mobile y activar líneas nuevas, tienen ofertas de relojes inteligentes Apple Watch gratis o con descuentos de hasta $250, dependiendo del modelo y del plan que se seleccione.

Para conectividad en el hogar, ofrecen su servicio 5G Home Internet desde $30 mensual, con línea de voz y autopago, más impuestos y cargos, un ahorro de $20 por mes. También ofrecen un mes gratis, entrega gratuita el mismo día a través de DoorDash.

A su vez, los clientes de negocios pueden obtener gratis un iPhone 18 Pro o un Samsung S26+ (o descuentos de hasta $1,100 para algunos modelos Samsung o $1,200 para modelos iPhone 18 Pro o iPhone Duo), más un crédito de $200, al transferir un número a T-Mobile, activar línea nueva y hacer “trade-in” de un equipo elegible.

Planes elegibles ofrecen un iPad (A16) por $299, cuando se activa una línea para tableta.

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