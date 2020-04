El registro digital para solicitar el programa de Asistencia de Desempleo por Pandemia (PUA, en inglés), lanzado hoy por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), presenta múltiple fallas técnicas que impiden someter las reclamaciones, denunciaron usuarios de la red social Twitter.

Mediante su portavoz Christopher Domenech, el DTRH indicó a ELNUEVODIA.COM que, aunque no tiene una hora ni fecha certera para que se subsanen las fallas, "entiendo que debe ser hoy mismo".

"Eso lo maneja Evertec. No hay un contrato nuevo ni nada. Ese es el que maneja todo lo que es el sistema", indicó a preguntas de si un equipo interno o externo se ocupaba de subsanar el acceso al beneficio federal.

Como parte de la ley federal de asistencia por la pandemia del COVID-19 (conocida como CARES Act), PUA es el beneficio diseñado para las personas que no cualifican para el desempleo regular por ser autoempleadas, contratistas, cuidadores o haber agotado ya sus beneficios.

Esta mañana, a horas de haber lanzado el esperado portal para solicitar el beneficio de hasta $790 semanales durante cuatro meses, la propia agencia reconoció que el sistema es incompatible con Internet Explorer, navegador que Microsoft cesó de actualizar hace unos cuatro años cuando lo sustituyó con Edge.

Pero usuarios documentaron que también arroja errores que impiden terminar la solicitud cuando se usan otros navegadores como Safari, Mozilla y Chrome

“Con Chrome y Safari no se procesa. ¡Da error! Y en celulares lo que sea listas de escoger como género, oficina local, etc., no aparecen las opciones”, indicó, por ejemplo, Gustavo Franceschini.

La respuesta del DTRH a los reclamos fue publicar que “lamentamos los inconvenientes ocurridos con el Registro Digital PUA durante el día de hoy. Estamos trabajando para poder corregirlos lo antes posible y que todas las personas puedan completar su reclamación”.

Sin embargo, la agencia alegó que antes de las 10:00 a.m. ya 1,600 solicitudes se habían sometido exitosamente.

Según informó la semana pasada la secretaria del DTRH, Briseida Torres, la cantidad de beneficio semanal de PUA será determinada por los ingresos previos reportados, por lo que instó a los reclamantes a tener disponible cualquier evidencia de ingresos o labor rendida durante los pasados meses.