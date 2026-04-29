Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NegociosEconomía
Suscriptores
Bolsa de valores 04:07 PM
S&P 500 - (CFD)
7165.08
0.8%
·
Dow Jones
49230.71
-0.16%
·
Nasdaq
24836.60
1.63%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Al pleno del Senado federal votación sobre Kevin Warsh como jefe de la Fed

Warsh reemplazaría a Jerome Powell, quien concluye su mandato el 15 de mayo

29 de abril de 2026 - 11:19 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Kevin Warsh es un ex alto funcionario de la Reserva Federal, pero también ha sido un duro crítico de la institución y del liderazgo de Powell. (Jose Luis Magana)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El Comité Bancario del Senado votó el miércoles por líneas partidistas para enviar al pleno de la cámara la votación sobre si Kevin Warsh debe ser el próximo presidente de la Reserva Federal.

RELACIONADAS

Warsh reemplazaría a Jerome Powell, un blanco habitual de los insultos del presidente Donald Trump por no recortar las tasas de interés como quiere el mandatario.

La votación fue de 13-11, con todos los senadores republicanos a favor y los demócratas en contra.

Warsh es un ex alto funcionario de la Reserva Federal, pero también ha sido un duro crítico de la institución y del liderazgo de Powell. Ha calificado el repunte de la inflación en 2022 como el mayor error del banco central en cuatro décadas. Es probable que una votación sobre su nominación no se realice hasta el próximo mes, pero podría ser confirmado para cuando el mandato de Powell concluya el 15 de mayo.

La votación del Comité Bancario del Senado es el primero de dos acontecimientos clave en torno al futuro del liderazgo de la Reserva Federal. Powell también preside el miércoles lo que probablemente será su última reunión del comité que fija las tasas de interés. En una conferencia de prensa luego, Powell podría indicar si permanecerá como miembro de la junta de gobernadores del banco central después de que termine su mandato como presidente.

Sería inusual que Powell se quedara, pero hacerlo le impediría al gobierno de Trump nombrar a un nuevo integrante de la junta. Powell podría optar por quedarse si considera que es necesario para proteger la independencia de la Reserva Federal.

Tags
Economía de Estados UnidosEconomía
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 29 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: