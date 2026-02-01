Conoce al “halcón de la inflación”: Kevin Warsh, el nominado por Trump para presidir la Fed

Kevin Maxwell Warsh, una de las voces más influyentes entre los críticos de la política monetaria expansiva de la pasada década en Estados Unidos y quien defiende el control de precios para asegurar el crecimiento económico a corto plazo, fue nominado por el presidente Donald Trump para dirigir la Reserva Federal de Estados Unidos.

Con 55 años, nacido al norte del estado de Nueva York, Warsh se licenció en Políticas Públicas y cursó una carrera en Derecho en la Universidad de Stanford, después se doctoró en la facultad de Derecho de Harvard y completó su formación con estudios de posgrado en finanzas y economía en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

Al nominarle el pasado viernes, Trump dijo que su nominado “tiene el perfil perfecto” y “nunca decepcionará”.

De ser confirmado por el Senado, Warsh sucedería a Jerome Powell, cuyo mandato termina en mayo próximo.

Powell fue nominado por Trump mientras el magnate de bienes raíces ocupó, por primera vez, el 1600 de la avenida Pensilvania.

PUBLICIDAD

Warsh comenzó su carrera en Wall Street en 1995, cuando el economista fue nombrado vicepresidente y director ejecutivo en el área de Fusiones y Adquisiciones en Morgan Stanley, cargo que ocupó hasta 2002.

En ese año, Warsh se incorporó a la Casa Blanca de George W. Bush como asistente especial del presidente para política económica y secretario ejecutivo del Consejo Económico Nacional. Allí se ocupó de mercados de capital, regulación financiera y seguros.

De la Casa Blanca a la crisis financiera

Su labor en la Casa Blanca le acercó al círculo de la materia del Partido Republicano, en el que años más tarde se integraría el entorno de Donald Trump.

En 2006, con 35 años, Bush lo nominó a la Junta de Gobernadores de la Fed y dos años más tarde, durante la crisis financiera, fue el principal enlace entre el banco central y Wall Street. Se convirtió entonces en el gobernador de la Fed más joven en la historia del banco central.

Además, representó al banco central ante el G20, participando en operaciones clave como la negociación que facilitó la compra de Bear Stearns por parte de JPMorgan.

En ese periodo, el también yerno de Ronald Lauder, empresario, partidario del presidente Trump e impulsor de que Estados Unidos compre Groenlandia, fue emisario de la Junta ante las economías emergentes y avanzadas de Asia.

Control de precios sobre el crecimiento a corto plazo

Desde su salida de la Fed en 2011, Warsh se ha convertido en una voz en contra de la política de tipos bajos. Ha afirmado que “la inflación es una elección” y que los desajustes de precios recientes responden a errores de la institución y no a fatalidades externas.

PUBLICIDAD

Su renuncia al cargo en el banco central, por sus preocupaciones sobre los riesgos inflacionarios, subrayó la independencia de Warsh en sus opiniones sobre el cambio de precios, lo que en su momento, le valió el apodo de ‘halcón de la inflación’ en el mundo financiero.

Warsh ha valorado históricamente el control de precios sobre el crecimiento económico a corto plazo, lo cual supondría unas tasas de interés más altas que fortalecerían el dólar, a la vez que se elevan los rendimientos de los bonos frente a las acciones de las empresas.

En lo relativo a las criptomonedas, el neoyorquino, que consideró bitcóin como un software, se ha mostrado escéptico y ha abogado por una regulación más estricta para las monedas estables.

Pese a ello, Warsh es partidario de la creación de un “nuevo marco de dólares digitales (…) para intermediar los pagos en dólares entre el gobierno estadounidense y los proveedores mayoristas de servicios bancarios”, señaló en un artículo de la American Renewal.

Tras su renuncia, en el 2011, Warsh se centró en la labor académica como investigador de la familia Shepard en Economía en la Institución Hoover y como profesor en la Escuela de Posgrado de Negocios de Stanford.

El economista habría dejado el cargo por desacuerdos en torno la política de compra de activos por parte de la Fed para hacer contrapeso a la crisis financiera.