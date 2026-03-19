La Fed mantiene intacta su tasa de interés

Washington - El Banco de la Reserva Federal (Fed) mantuvo su tasa de interés clave sin cambios el miércoles y su presidente, Jerome Powell, destacó el panorama cada vez más incierto para la economía de Estados Unidos y la inflación a raíz de la guerra con Irán, sugiriendo que la Fed podría mantenerse a la expectativa por un periodo prolongado.

Los responsables de la política monetaria de Estados Unidos mantuvieron su pronóstico de un recorte adicional en la tasa de fondos federales este año, pero en una conferencia de prensa, Powell sugirió que el banco central sigue preocupado por una inflación que ha permanecido obstinadamente elevada, incluso antes del impacto del conflicto en los precios de la gasolina.

“Lo que realmente quiero enfatizar es que nadie lo sabe”, dijo Powell, refiriéndose al impacto de la guerra con Irán. “Los efectos económicos podrían ser mayores, podrían ser menores, podrían ser mucho menores o podrían ser mucho mayores. Simplemente no lo sabemos”.

Powell ofrecía la lectura más reciente del banco central mientras en el Medio Oriente, continuaba el bombardeo de activos petroleros, de gas natural y energéticos.

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Powell señaló que el banco central necesitaría ver más progresos en la disminución del precio de los bienes, a medida que se desvanece el impacto de los aranceles, antes de recortar más las tasas. La Fed redujo su tasa a corto plazo tres veces el año pasado hasta la vecindad del 3.5% antes de hacer una pausa en enero pasado y este miércoles.

“El pronóstico de tasas está condicionado al desempeño de la economía, por lo que si no vemos ese progreso, no verán el recorte de tasas”, afirmó Powell.

Reaccionan los mercados

Los inversionistas se sintieron desalentados por los comentarios de Powell, y en comentario, los mercados se movieron a la baja. El S&P 500, por ejemplo, cayó un 1.4%.

Los funcionarios de la Fed “son conscientes de que han fallado en su objetivo de inflación durante cinco años, y no quieren seguir fallando indefinidamente”, dijo Nathan Sheets, economista jefe de Citi y ex economista de alto nivel de la Fed.

La inflación, según la medida preferida de la Fed, se ubicó en 2.8% en enero pasado versus 2.3% casi un año. También está por encima del objetivo del 2% del banco central.

De otra parte, Powell dijo que “no tiene intención” de abandonar el banco central hasta que se retire una investigación sobre su testimonio ante el Congreso acerca de la renovación del edificio de la Fed.

El viernes pasado, un juez federal desestimó los requerimientos de información (subpoenas) que el Departamento de Justicia había emitido a la Fed, asestando un golpe a la investigación. Sin embargo, la fiscal federal Jeannine Pirro ha dicho que apelará el fallo.

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El mandato de Powell como presidente de la Fed está programado para terminar el 15 de mayo.

El presidente Donald Trump, quien ha proferido insultos contra Powell por no bajar los intereses, ha nominado a un ex alto funcionario de la Fed, Kevin Warsh, como su reemplazo. La confirmación de Warsh se ha retrasado porque senadores republicanos clave se oponen a la investigación de Justicia federal.

Una vez se resuelva la investigación e incluso después de que Warsh sea confirmado, Powell podría optar por permanecer en la junta del banco central para terminar su mandato como gobernador de la Fed, que dura hasta enero de 2028. Sin embargo, dijo a los periodistas que aún no había decidido si lo haría.

La perspectiva económica

Powell también mantuvo una perspectiva mayoritariamente optimista para la economía, señalando que en los pasados años ha sido golpeada por numerosos choques —aranceles, las propias subidas de tasas de la Fed en 2022 y 2023, las secuelas de la pandemia— y ha evitado la recesión en todo momento.

“La economía de Estados Unidos ha estado funcionando realmente bien a pesar de muchos desafíos”, dijo Powell. “Ha sido increíble de ver”.

En las proyecciones económicas trimestrales de la Fed, también publicadas el miércoles, los funcionarios elevaron modestamente sus pronósticos de inflación, y ahora esperan que termine este año, en un 2.7%, por encima de su pronóstico de diciembre pero ligeramente por debajo del 2.8% alcanzado en enero. Esperan que la inflación subyacente, que excluye las categorías volátiles de alimentos y energía, termine también el año en el 2.7%.

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Los funcionarios de la Fed mejoraron ligeramente sus perspectivas de crecimiento para este año y esperaban que el desempleo se mantuviera sin cambios en el 4.4%.

Tim Duy, economista jefe de SGH Macro, dijo que los pronósticos eran esencialmente “obsoletos”, ya que los responsables políticos evitaron tener plenamente en cuenta los impactos de la guerra con Irán en la economía.

La Fed considera que los precios subyacentes son una mejor medida de la inflación a largo plazo. Los precios al consumidor se dispararán en los próximos meses debido al aumento de los precios de la gasolina, pero esos incrementos podrían revertirse para finales de año, especialmente si el conflicto termina pronto.

Un funcionario de la Fed, el gobernador Stephen Miran, discrepó a favor de un recorte de un cuarto de punto. Miran fue nombrado por Trump el pasado septiembre.

Se dispara el precio de la gasolina

Los precios de la gasolina subieron el miércoles a un promedio nacional de $3.84 el galón, según la Asociación Americana de Automóviles (AAA), un aumento de 92 centavos en apenas un mes. El incremento impulsará la inflación mucho durante el mes en curso, pero la inflación subyacente, al excluir la gasolina, podría verse mucho menos afectada.

En Puerto Rico, el precio de la gasolina premium superaba $1.18 por litro y el precio de la gasolina regular superaba los 94 centavos.

Normalmente, la Fed pasaría por alto un choque de oferta como la interrupción del suministro de petróleo de Oriente Medio y su impacto en la inflación. Una vez que termine, cualquier inflación que produzca podría retroceder sin que la Fed tenga que subir las tasas.

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Como resultado, el banco central podría dejar las tasas sin cambios, o incluso recortarlas para impulsar la débil contratación.

Incluso antes de la guerra con Irán, habían surgido problemas tanto en los datos de inflación como en los de empleo, poniendo a la Fed en una situación difícil. Los precios subieron más rápidamente en enero que en meses recientes, según la medida preferida de la Fed, y la inflación que excluye alimentos y energía alcanzó el 3.1% en comparación con el año anterior.

Sin embargo, el mercado de empleo también ha flaqueado. Las empresas y otros empleadores eliminaron 92,000 puestos de trabajo en febrero pasado, informó el gobierno a principios de este mes. La tasa de desempleo subió de igual forma, pero permanece en niveles muy bajos, cerca del 4.4%.

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Alex Veiga en Los Ángeles contribuyó a esta historia.