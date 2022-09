Nota del editor: te invitamos a mantenerte bien informado durante esta emergencia. Accede libre de costo a todas las noticias y actualizaciones relacionadas con el paso del huracán Fiona por Puerto Rico. Gracias por apoyar el periodismo responsable. Suscríbete hoy.

Luego de que la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) anunciara la disponibilidad de fondos para cubrir los daños provocados por el huracán Fiona, comenzaron a llegar las advertencias para evitar los fraudes a la hora de llenar estas solicitudes.

La agencia federal advirtió que no se debe ofrecer información – particularmente información sensitiva, como el número de Seguro Social – a ninguna persona que no esté debidamente identificada.

En declaraciones escritas, informaron que “los representantes e inspectores de FEMA siempre levan consigo una identificación oficial con foto. Si algún solicitante tiene duda, puede pedirle que le muestren la identificación. Además, los representantes de FEMA nunca he pedirán a un solicitante dinero a cambio de llenar la solicitud o realizar una inspección”.

La solicitud de estos fondos se puede hacer directamente a través del portal de FEMA disasterassistance.gov, a través de la aplicación de FEMA y llamando al 1-800-621-3362.

En caso de que una persona sospeche haber sido víctima de un fraude, puede comunicarse al Centro Nacional para Fraudes en Desastres del Departamento de Justicia de Estados Unidos al 866-720-5721.

Ariadna Godreau Aubert, abogada y fundadora de Ayuda Legal Puerto Rico, dijo que hay organizaciones – como Ayuda Legal – que actualmente ofrecen ayuda para llenar estas solicitudes. Sin embargo, advirtió que no llenan la solicitud de una tercera persona, precisamente para evitar el fraude.

“Lo importante es que estas solicitudes se llenen desde la página de FEMA que es disasterassistance.gov y que lo hagan exclusivamente desde ahí”, indicó. “Otra recomendación es que, bajo ninguna circunstancia, le den información a una persona desconocida. Parece obvio, pero es lo más que estamos viendo y lo más que está pasando en las comunidades”.

Luego de la declaración del desastre mayor del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, la ayuda personal de FEMA está disponible para los residentes de los pueblos incluidos en la declaración. Es preciso que cada persona llene la solicitud antes de recibir la ayuda.

“FEMA no toma determinaciones al momento. Así que cualquier persona que les diga que les va a dar $500 o $700 al momento, es importante que sepan que así no es como opera FEMA”, expresó la abogada. “Otra cosa importante es que en Ayuda Legal nunca llenamos solicitudes a nombre de otra persona. Si yo le lleno una solicitud a una persona y me pide que llene otra a nombre de un familiar que no está presente, eso no podemos hacerlo”.

Esta práctica, dijo, se presta para la explotación financiera pues la ayuda está atada al número de Seguro Social. Es decir, si se desembolsa ayuda para ese número, no puede usarse una segunda vez para pedir ayuda financiera.

“FEMA impide la asistencia duplicada. Si una persona con ese número de Seguro Social recibió la ayuda, esa persona no va a poder solicitar asistencia con su número porque ya lo usaron”, dijo.